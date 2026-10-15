''Следует оказывать давление на Россию'': Каллас высказалась о возобновлении ударов Украины по российским НПЗ

Решение Украины возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оправдано, ведь такие атаки могут ограничить нефтяные доходы страны-агрессора, которые она использует для финансирования войны. Европейский Союз считает, что для прекращения боевых действий необходимо усиливать давление на Москву, а не заставлять Киев идти на уступки.

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Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Европейская правда. Она подчеркнула необходимость ограничить доходы России от продажи нефти, поскольку это один из главных источников финансирования ее военных действий.

Каллас объяснила, почему Украина возобновила удары по российским НПЗ

По словам Каллас, значительная часть средств, которые Россия направляет на ведение войны, поступает именно от нефтяных доходов. Поэтому украинские удары по нефтеперерабатывающим мощностям направлены на то, чтобы лишить Москву ресурсов для продолжения агрессии.

"Большая часть средств, которые Россия выделяет на войну, поступает из доходов от нефти. Поэтому Украина, возобновив удары по НПЗ, явно хочет, чтобы эта война закончилась. Ведь, как вы понимаете, прекращение финансирования войны – это единственный способ добиться этого", – заявила дипломатка.

ЕС призывает усилить давление на Россию

Каллас также подчеркнула, что международное сообщество должно сосредоточиться на усилении давления на страну-агрессора, а не на принуждении Украины к капитуляции. По ее словам, Евросоюз придерживается четкой позиции относительно того, на кого должны быть направлены усилия для прекращения войны.

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"Мы считаем, что для того, чтобы положить конец этой войне,следует оказывать давление на Россию, а не на Украину, заставляя ее капитулировать, и в этом вопросе мы демонстрируем твердую решимость", – подчеркнула верховный представитель ЕС.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, объясняя это якобы дефицитом дизельного топлива в мире. Впоследствии Вашингтон передал Киеву соответствующее требование, а также обсуждал возможность прекращения обмена разведывательными данными с Украиной.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтоУкраина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, во время которой Киев по просьбе США воздерживался от таких атак. В то же время Россия продолжала обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру, поэтому в дальнейшем Украина согласится на временное прекращение ударов только при условии поставки дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.