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"Скоро": в Кремле объявили о телефонном разговоре Трампа с Путиным

Иван ЧерленскийИван Черленский
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"Скоро": в Кремле объявили о телефонном разговоре Трампа с Путиным
Дмитрий Песков. Источник: GettyImages

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время. При этом точной даты разговора пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова передало российское государственное информационное агентство ТАСС.

В Кремле также пока не знают, приедут ли в Россию в октябре американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Песков отметил, что в Москве всегда рады видеть представителей США, а Путин готов встречаться с ними.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в ближайшее время. По словам американского президента, они должны были обсудить ситуацию вокруг возможного случая чумы в России. Трамп добавил, что США ожидают получить больше информации об этом инциденте.

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Ранее Песков заявлял, что Россия будет продолжать войну против Украины, чтобы, по его словам, полностью обеспечить свои национальные интересы. Он также утверждал, что это обусловлено отсутствием "здравомыслящих заявлений" со стороны западных стран.

Напомним, 7 октября, в день своего 74-летия, Путин встретился с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. В Кремле сообщили, что диктатор пригласил давнего знакомого к себе домой. На обнародованных фотографиях они позировали у печи и самовара, однако где именно состоялось празднование, официально не уточнили.

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