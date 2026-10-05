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Сколько украинцев считают, что страна движется в правильном направлении: опрос раскрыл настроения

Даниил Борщ
Даниил Борщ
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Сколько украинцев считают, что страна движется в правильном направлении: опрос раскрыл настроения
В Украине 40% граждан считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении. Источник: Pexels

В Украине 40 % граждан считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, тогда как 45 % придерживаются противоположного мнения. Еще 15 % опрошенных не смогли определиться со своей позицией.

Такие результаты показал всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", который Киевский международный институт социологии (КМИС) провел 12–21 сентября 2026 года. В ходе опроса методом телефонных интервью были опрошены 1002 взрослых гражданина Украины, проживающих на подконтрольной правительству территории.

Как изменились настроения украинцев

По сравнению с предыдущим опросом КМИС, проведенным в феврале 2024 года, доли респондентов изменились незначительно. Количество тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, уменьшилось с 44% до 40%.

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В то же время доля тех, кто считает направление развития дел неправильным, статистически значимо не изменилась: в феврале 2024 года такое мнение высказывали 46%, а сейчас — 45%. Зато увеличилось число людей, которые не определились с ответом – с 10% до 15%.

Сколько украинцев считают, что страна движется в правильном направлении: опрос раскрыл настроения

По вашему мнению, дела в Украине развиваются в неправильном или правильном направлении? Источник: Киевский международный институт социологии

Как оценивают направление развития страны в зависимости от доверия к Зеленскому

КМИС также проанализировал ответы в зависимости от того, насколько респонденты доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Даже среди тех, кто полностью доверяет главе государства, 39% либо считают направление развития дел неправильным, либо не смогли определиться. В то же время 61% этой группы считают, что страна движется в правильном направлении.

Сколько украинцев считают, что страна движется в правильном направлении: опрос раскрыл настроения

Восприятие направления развития дел в разрезе доверия к В. Зеленскому. Источник: Киевский международный институт социологии

Среди респондентов, которые скорее доверяют Зеленскому, доля тех, кто положительно оценивает направление развития страны, составляет 54%.

В то же время среди граждан, не доверяющих президенту, большинство считает направление развития дел неправильным.

Напомним, сентябрьский опрос также показал электоральные настроения украинцев. В частности, в случае проведения парламентских выборов потенциальная партия Андрея Билецкого "Третья Штурмовая" могла бы получить 10,8% голосов всех опрошенных, или 13,1% среди тех, кто определился со своим выбором.

Как писал OBOZ.UA, в случае проведения парламентских выборов 11,1% всех опрошенных были бы готовы проголосовать за "Европейскую солидарность". В то же время 11,4% поддержали бы потенциальную партию Владимира Зеленского, а 13,2% — потенциальную партию Валерия Залужного.

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