Сколько украинцев выступают против вывода украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы: результаты опроса

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
сбит российский самолетРоссийская тактическая авиация входит в неотвратимое пике: что показали удары Украины по аэродромам врагаРоссия уничтожила крупный дата-центр в Киеве. Иллюстративное фото.Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить УкраинуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплатуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплату: какие правилаБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеПутин и Си Цзиньпин"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с МонфисомИллюстрация — Петер Мадяк и Роберт ФицоВ ЕС выступили против выделения Украине 70 млрд евро: какие страны отказались давать деньги"Для него это принципиально": Кулеба объяснил, на что делает ставку Путин в войне против Украины"Для него это принципиально": Кулеба объяснил, на что делает ставку Путин в войне против УкраиныВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фото

Сколько украинцев выступают против вывода украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы: результаты опроса

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 483
Стела Донецкая область
Украинцы не хотят отдавать Донецкую область. Иллюстративное фото. Источник: скриншот

Большинство украинцев не поддерживают вывод Сил обороны из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. По результатам опроса, 61 % респондентов считают такую уступку категорически неприемлемой, тогда как 35 % готовы допустить такой сценарий.

Наибольшее количество противников этого предложения зафиксировано в Киеве. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Большинство украинцев категорически против передачи Донбасса России

Так, передачу всего Донбасса под контроль страны-агрессора в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы категорически отвергают 61% опрошенных украинцев.

Еще 35% допускают такой вариант, хотя большинство из них признают, что это сложная уступка. Не определились со своей позицией 4% респондентов.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 8,7 т.
В Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJ
icon 8,7 т.
В Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJ
Игаль ЛевинИгаль Левин
icon 5,4 т.
Америка больше не нейтральная, или Почему Трамп перешел красную линию ради Путина
icon 5,4 т.
Америка больше не нейтральная, или Почему Трамп перешел красную линию ради Путина
Александр КиршАлександр Кирш
icon 5,2 т.
NBC. Украина Америке. Копия Европе. Со всеми Польшами. Лодка общая. Потонем вместе. Процесс пошел
icon 5,2 т.
NBC. Украина Америке. Копия Европе. Со всеми Польшами. Лодка общая. Потонем вместе. Процесс пошел

В КМИС подчеркнули, что по сравнению с периодом с конца июля по начало августа существенных изменений в общественном мнении не зафиксировали.

До объявления "дизельного соглашения" между США и РФ и последующего давления на Украину категорически против передачи Донбасса выступали 57% опрошенных, а в опросе 10–16 октября – 62%. Поэтому на данный момент данные не свидетельствуют о росте готовности украинцев согласиться на такое предложение.

Сколько украинцев выступают против вывода украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы: результаты опроса

Инфографика. Источник: Скриншот

Столица среди крупнейших противников передачи Донбасса

Наибольшее число сторонников такого сценария зафиксировано на востоке страны. В частности, в Харьковской области 45% респондентов допускают предложение о выводе украинских войск в обмен на гарантии безопасности. В то же время 51% жителей этого региона категорически против.

В других областях, в частности на юге и в Нижнем Поднепровье, доля тех, кто решительно отвергает это предложение, составляет 60–66%.

Отдельно исследователи отметили позицию киевлян. Несмотря на регулярные российские атаки баллистическими ракетами и реактивными дронами, 66% жителей столицы категорически не согласны с таким вариантом. Это самый высокий показатель среди всех регионов Украины.

Сколько украинцев выступают против вывода украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы: результаты опроса

Инфографика. Источник: Скриншот

Напомним, 75% украинцев допускают проведение переговоров с Россией для завершения войны, тогда как 21% выступают против такого варианта. В то же время в исследовании подчеркивалось, что сам вопрос о переговорах не означает готовности украинцев соглашаться на уступки России.

Как писал OBOZ.UA, сентябрьский опрос также показал электоральные настроения украинцев. В частности, в случае проведения парламентских выборов потенциальная партия Андрея Билецкого "Третья Штурмовая" могла бы получить 10,8% голосов всех опрошенных, или 13,1% среди тех, кто определился со своим выбором.

Похожие темы
Война в УкраинеопросыукраинцыУкраинаРоссияДонбассЕвропаСША
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться