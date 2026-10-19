Сколько украинцев выступают против вывода украинских войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы: результаты опроса

Большинство украинцев не поддерживают вывод Сил обороны из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. По результатам опроса, 61 % респондентов считают такую уступку категорически неприемлемой, тогда как 35 % готовы допустить такой сценарий.

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Наибольшее количество противников этого предложения зафиксировано в Киеве. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Большинство украинцев категорически против передачи Донбасса России

Так, передачу всего Донбасса под контроль страны-агрессора в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы категорически отвергают 61% опрошенных украинцев.

Еще 35% допускают такой вариант, хотя большинство из них признают, что это сложная уступка. Не определились со своей позицией 4% респондентов.

В КМИС подчеркнули, что по сравнению с периодом с конца июля по начало августа существенных изменений в общественном мнении не зафиксировали.

До объявления "дизельного соглашения" между США и РФ и последующего давления на Украину категорически против передачи Донбасса выступали 57% опрошенных, а в опросе 10–16 октября – 62%. Поэтому на данный момент данные не свидетельствуют о росте готовности украинцев согласиться на такое предложение.

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Столица среди крупнейших противников передачи Донбасса

Наибольшее число сторонников такого сценария зафиксировано на востоке страны. В частности, в Харьковской области 45% респондентов допускают предложение о выводе украинских войск в обмен на гарантии безопасности. В то же время 51% жителей этого региона категорически против.

В других областях, в частности на юге и в Нижнем Поднепровье, доля тех, кто решительно отвергает это предложение, составляет 60–66%.

Отдельно исследователи отметили позицию киевлян. Несмотря на регулярные российские атаки баллистическими ракетами и реактивными дронами, 66% жителей столицы категорически не согласны с таким вариантом. Это самый высокий показатель среди всех регионов Украины.

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Напомним, 75% украинцев допускают проведение переговоров с Россией для завершения войны, тогда как 21% выступают против такого варианта. В то же время в исследовании подчеркивалось, что сам вопрос о переговорах не означает готовности украинцев соглашаться на уступки России.

Как писал OBOZ.UA, сентябрьский опрос также показал электоральные настроения украинцев. В частности, в случае проведения парламентских выборов потенциальная партия Андрея Билецкого "Третья Штурмовая" могла бы получить 10,8% голосов всех опрошенных, или 13,1% среди тех, кто определился со своим выбором.