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Сколько украинцев осведомлены о деле "Карфаген" и доверяют ли материалам, обнародованным НАБУ: результаты опроса

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
87
Сколько украинцев осведомлены о деле "Карфаген" и доверяют ли материалам, обнародованным НАБУ: результаты опроса
Мужчины чаще выражают доверие к материалам НАБУ, чем женщины. Источник: НАБУ

Почти 75% украинцев осведомлены о задержании генерала СБУ и высокопоставленных сотрудников Национальной полиции в рамках дела "Карфаген". В то же время материалам, обнародованным НАБУ о вероятном "крышевании мошеннических колл-центров", доверяют 68,1% опрошенных.

Уровень осведомленности и доверия отличается в зависимости от пола, возраста и размера населенного пункта. Такие результаты исследования компании "Active Group", проведенного 8 ноября 2026 года с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology".

Сколько украинцев знают о деле "Карфаген"

О том, что НАБУ и САП задержали генерала СБУ и высокопоставленных сотрудников Национальной полиции, уверенно знают 74,9% респондентов.

Еще 16,5% опрошенных выбрали ответ "Что-то слышал, не уверен", а 8,6% заявили, что впервые слышат об этом деле.

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Уровень осведомленности различается в зависимости от пола. Среди мужчин об задержании уверенно знают 82,9%, тогда как среди женщин этот показатель составляет 68,3%.

Больше всего осведомленных о деле среди старших возрастных групп. В частности, среди людей в возрасте 56–65 лет о нем уверенно знают 84,7%, а среди респондентов в возрасте от 66 лет – 86,6%. Для сравнения, среди молодежи от 18 до 25 лет этот показатель составляет 65,1%.

Сколько украинцев осведомлены о деле ''Карфаген'' и доверяют ли материалам, обнародованным НАБУ: результаты опроса

Инфографика. Источник: Скриншот

Доверяют ли украинцы материалам НАБУ

Материалам, которые НАБУ опубликовало в рамках расследования о "крышевании мошеннических колл-центров", доверяют 68,1% участников опроса.

Полностью доверяют опубликованной информации 22,8% респондентов, еще 45,3% – скорее доверяют.

Не доверяют материалам НАБУ 21,1% опрошенных. Из них 16,8% скорее не доверяют, а 4,3% совсем не доверяют. Еще 10,8% участников исследования не смогли определиться с ответом.

Сколько украинцев осведомлены о деле ''Карфаген'' и доверяют ли материалам, обнародованным НАБУ: результаты опроса

Инфографика. Источник: Скриншот

Как отличается уровень доверия в зависимости от пола и возраста

Мужчины чаще выражают доверие к материалам НАБУ, чем женщины. Среди них этот показатель составляет 76,4%, тогда как среди женщин – 61,2%.

Также уровень доверия отличается в зависимости от размера населенного пункта. В мегаполисах материалам НАБУ доверяют 75,1% опрошенных, а в городах с населением до 100 тысяч жителей – 60,7%.

Самые высокие показатели доверия зафиксировали среди старших респондентов. В возрастной группе 56–65 лет материалам НАБУ доверяют 76,0% опрошенных, а среди людей в возрасте от 66 лет – 79,3%.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил о новых кадровых решениях в Службе безопасности Украины после резонансного разоблачения, связанного с группировкой "Химпром". По его словам, часть увольнений в ведомстве уже состоялась, но будут и дальнейшие кадровые изменения. Глава государства подчеркнул необходимость полного расследования и наказания всех причастных к преступлениям и насилию против людей. 

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