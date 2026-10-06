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Сколько украинцев допускают проведение переговоров с Россией для завершения войны: опрос показал настроения

Анна Якубец
Анна Якубец
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icon 3,0 т.
Сколько украинцев допускают проведение переговоров с Россией для завершения войны: опрос показал настроения
Иллюстративное изображение. Девушка проводит опрос. Источник: magnific.com

Большинство украинцев (75%) допускают на нынешнем этапе проведение переговоров с Россией для завершения войны. Не допускают такого варианта – 21%.

Остальные 4% не определились с ответом. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Результаты опроса обнародовал КМИС.

Что известно

Опрос проводился с 12 по 21 сентября этого года. Вопрос звучал так:"Вы допускаете или нет проведение сейчас переговоров с Россией для прекращения войны?"

Согласно его результатам, 75% респондентов допускают вариант проведения в настоящее время переговоров с Россией для завершения войны. В то же время 21% опрошенных не допускают такого развития событий. И 4% затруднились с ответом.

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В КМИС отметили, что практически такие же результаты были в феврале 2025 года.

Также там подчеркнули, что формулировка вопроса предполагала лишь факт проведения переговоров, а не уступки России. Поэтому исходя из этого некорректно трактовать этот вопрос как уровень поддержки уступок в пользу России.

Результаты опроса.Источник: КМИС

Комментарий исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, основываясь на результатах проведенного опроса, отметил, что в вопросах войны и мира украинцы продолжают демонстрировать высокую стойкость.

"Несмотря на усиление российского террора против гражданского населения и при этом не всегда достаточно решительную и подкрепленную реальными действиями реакцию наших западных партнеров, украинцы готовы нести бремя войны и дальше, пока не будет достигнут приемлемый мир", – отметил Грушецкий.

Также он подчеркнул, что украинцы сохраняют конструктивный подход и открыты для сложных компромиссов.

"Как мы видим, большинство допускает и переговоры с Россией, и замораживание боевых действий по нынешней линии фронта (при определенных условиях), и то, что в результате завершения войны могут быть де-факто (но не де-юре) территориальные потери. Однако эти компромиссы не должны быть односторонними уступками и тем, что будет похоже на капитуляцию Украины", – пояснил исполнительный директор КМИС.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что большинство украинцев, а именно 79%, считает, что в войне с Россией в конечном итоге победит Украина. В то же время доля тех, кто безоговорочно убежден в победе, с июля сократилась с 60% до 47%, что свидетельствует о росте неуверенности в обществе.

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