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Сколько немцев считают Россию угрозой: результаты опроса

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,5 т.
Сколько немцев считают Россию угрозой: результаты опроса
Иллюстративное фото. Немецкий флаг на фоне парламента Германии. Источник: Unsplash.

62% немцев считают Россию угрозой Германии, 24% опрошенных не согласны с таким утверждением. За то, чтобы к России применяли более жесткие меры, выступили 51% опрошенных, против – 31%.

Такие результаты показал политический мониторинг SPIEGEL-Ipsos. Результаты его опубликовало издание Der Spiegel.

Что показал опрос

Более 80% избирателей ХДС/ХДС, СДПН и "Зеленых" считают Россию угрозой. Среди сторонников "Левых" такого мнения придерживаются 54%. Среди избирателей ультраправой "Альтернативы для Германии" – 26%; 39% ее сторонников "совсем не согласились" с утверждением, что Россия угрожает Германии, а еще 21% "скорее не согласились".

Результаты опроса.Источник: Скриншот Der Spiegel.
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Среди избирателей Союза за социальную справедливость и разумную экономику (BSW, ранее – Альянса Сары Вагенкнехт) 25% согласились с тем, что Россия представляет угрозу, а 41% возразили. Отмечается, что для избирателей BSW статистическая погрешность составляет 12 процентных пунктов, поэтому эти результаты менее точны.

51% опрошенных согласились с утверждением о том, что Германия и ЕС должны действовать жестче против России, например, с помощью санкций.

Три четверти опрошенных считают, что ответственность за войну в Украине лежит на России: 55% "полностью согласились" с этим утверждением, еще 18% "скорее согласились". Почти 40% сторонников "АдН" и BSW также возлагают ответственность на Москву.

Согласно данным политического мониторинга Spiegel-Ipsos, 43% немцев "опасаются, что до 2030 года между Россией и Германией вспыхнет война", 37% не боятся такой возможности, а 14% ответили "ни да ни нет".

Были опрошены 2019 человек по всей Германии с 5 по 8 ноября 2026 года. Статистическая погрешность составляет до 2,2 процентного пункта.

Результаты опроса.Источник: Скриншот Der Spiegel.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Германии проверяют деятельность Юрия Кристофера Кофнера, экономического советника парламентской фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН). Журналисты выяснили, что он связан с российскими и белорусскими государственными структурами, выступал в пропагандистских СМИ и ранее публиковал фотографии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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