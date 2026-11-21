Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова отметился порцией агрессивных высказываний в адрес Украины. Член российского правительства заявил, что большая часть Украины – это "исконно русские земли".

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Также он дал понять, что Москва не признает государственность Украины как таковую. Об этом Лавров рассказал в комментарии российским пропагандистским медиа.

На что посягнул агрессор

Глава внешнеполитического ведомства дал понять, что российская армия не намерена останавливаться в Донецкой области, ведь большую часть юго-восточной и центральной Украины в России считают "своими землями".

Кроме того, украинофоб выдал, что кроме военных целей у Кремля стоит задача "победить пещерную русофобию". При этом Лавров дал понять, что государство Украина он не признает, выдав, что речь идет "пространстве, которое сейчас называется Украина".

"Юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, – это, безусловно, исконно русские земли. Там живет народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все и пошли. Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, помимо достижения целей специальной военной операции, но сопряженная с этими целями задача – это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить в Украине, вернее, на том пространстве, которое сейчас называется Украина", – заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что западные регионы Украины российские войска оккупировать не хотят. В воображении Лаврова, на той территории соседнего государства проживает народ, которые противостоит Москва с радикальными националистическими идеями.

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"Поэтому говорить о том, что вся территория нынешней Украины – это место проживания единого народа, я бы не стал. На Западе многие представляют собой совершенно противостоящие нам культуру и ценности. Украинские лидеры, которые приходили к власти еще начиная с Кучмы и продолжая Януковичем, вынуждены были как-то учитывать то, что у этих радикальных националистических идей было очень сильное влияние не только на Западе страны, но оно распространялось и на другие части Украины. И решили с ними заигрывать", – выдал Лавров.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, Лавров заявил, что цели войны против Украины, сформулированные российским диктатором Владимиром Путиным, остаются неизменными. Также он раскритиковал позицию европейских лидеров относительно участия Евросоюза в переговорах и необходимости прекращения огня.