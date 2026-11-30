Сейчас Кремль не ведет реалистичных мирных переговоров и выдвигает Киеву завышенные и "абсурдно нереалистичные" требования. Руководство государства-агрессора РФ надеется, что этой зимой сможет сломить украинцев.

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Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В интервью для YouTube-канала Studio Serio, опубликованном 29 ноября, он раскритиковал подход кремлевского диктатора Владимира Путина.

По словам Сикорского, "традиция советской дипломатии заключается в том, чтобы требовать 1000% в надежде, что другая сторона даст 50%".

Глава польской дипломатии предполагает, что Путин "все еще надеется сломить украинцев этой зимой". Но есть вероятность, что он изменит мнение, если Украина выстоит.

"Возможно, лишь если ему не удастся их сломить, он будет готов к серьезным переговорам, ведь сегодня он выдвигает абсурдно нереалистичные требования", – сказал глава МИД РП.

На вопрос о том, чем все может закончиться, министр заявил: "Мы знаем, чего хотим. Я имею в виду Украину в границах, которые можно защитить, и способную к интеграции с Европейским Союзом". Интервьюер уточнил, реально ли это. "Украинцы за это борются", – ответил Сикорский.

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Как ранее писал OBOZ.UA, почти половина граждан Польши поддерживают разрыв дипломатических отношений с РФ из-за нарушения российскими ракетами воздушного пространства страны. За такой шаг выступают 47,4% опрошенных, тогда как более четверти респондентов не поддерживают соответствующую инициативу.

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