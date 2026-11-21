В Шеньчжэне президенту России досталась изысканная роль половой тряпки.

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В аеропорту смердючого зустрічав не Сі, як Трампа, а лише керівник його апарату;

на урочистостях під час пуйлового виходу лунав не гімн, як коли виходив Трамп, а танець Трепак, який взагалі виконують навприсядки з викидуванням ніг уперед;

коли скажений намагався потиснути руку Сі, господар не звернув на цю невдалу спробу жодної уваги, й висячу пуйлову руку ласкаво врятував Трамп, який замість китайця її й схопив, щоб не висіла в повітрі й не смерділа там на весь Шеньчжень, причому схопив автоматично-інстинктивно, навіть здавалося, що несподівано для себе;

місце для спільного фотографування псові вказали не поруч із Сі, куди той нахабно намагався пропхнутися-встромитися, а проміж його супругою [така собі дама з собакою] й якимось в’єтнамцем;

стіл з їжею кабиздох отримав взагалі окремо, а не поруч із людьми (як і напередодні війни – окреме від усіх місце на олімпійському стадіоні в Пекіні).

Все це загалом називають величезною дипломатичною перемогою Путіна.

Адже попри все виглядав він там значно краще за його тричі підірваний улюблений міст поблизу української Керчі.

Втратив пес козирний міст,

тож сидів згорнувши хвіст.

І оце вйобисько – замість Сталіна в Ялті? Та скоріш тоді вже той Фасоллясі – Черчилль…

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