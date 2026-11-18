Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там, в китайском Шэньчжэне, должна состояться также трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая, которую российская пропаганда уже окрестила "исторической".

Видео дня

Однако пропагандистский триумф Путина был омрачен с первых же минут после прибытия. OBOZ.UA рассказывает о неприятностях, постигших диктатора на китайской земле.

Си не встретил Путина

Перед прибытием российского диктатора в Китай российские государственные пропагандистские СМИ начали традиционный "прогрев". В частности, они активно формировали у россиян впечатление "историчности" и "эпохальности" трехстороннего саммита лидеров Китая, США и РФ в Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС. До сих пор пропагандисты убеждали, что этот саммит по значению не уступает Ялтинскому, где страны-победительницы во Второй мировой войне (США, СССР и Великобритания) распределяли сферы влияния после победы над Рейхом.

Однако уже первые кадры из Китая перечеркнули отчаянные попытки российской пропаганды представить Россию равной КНР и США "сверхдержавой": Си не вышел встречать Путина, спустившегося с самолета.

На опубликованных кадрах видно, как Путин выходит из самолета и идет по красной дорожке. Приветствуют его девушки, активно размахивающие флагами РФ и КНР.

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"Китай встречает президента России", – лаконично прокомментировали видео пропагандисты одного из государственных изданий.

Их коллеги из другого государственного СМИ решили акцентировать внимание на красной дорожке и почетном карауле.

"Путина в аэропорту Шэньчжэня встретили красной дорожкой и почетным караулом. Кроме того, китайская молодежь с флажками России и Китая скандировала: "Искренне приветствуем", – отметили пропагандисты.

Главные истории дня

Российские СМИ, которые обычно очень внимательно следят за тем, кто встречает во время официальных визитов президента Украины Владимира Зеленского или европейских лидеров – и делают из этого далеко идущие "выводы", ни словом не упомянули о том, что Си Цзиньпин не нашел времени, чтобы встретить Путина.

Более того, китайский лидер, по наблюдению российского оппозиционного деятеля, журналиста и блогера Александра Невзорова, нанес еще один болезненный удар по самолюбию закомплексованного российского "вассала".

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"Зная о болезненном отношении Путина к своему росту, Си поставил "друга" на место, как только тот спустился по трапу, отправив встречать его самого высокого из всех возможных китайцев", – написал Невзоров, добавив в подтверждение своих слов кадр из видео.

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Подписчики Telegram-канала Невзорова оставили более полутысячи комментариев к этому посту. В частности, люди писали, что "российская колония Китая прилетела к хозяину", "Путина пригласили как бедного родственника".

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам Reuters, трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая вряд ли завершится масштабными договоренностями.

Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин идут на переговоры с разными интересами и ожиданиями, а сама идея совместной встречи вызывает обеспокоенность в странах, которые не будут иметь места за столом переговоров.