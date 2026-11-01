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Си Цзиньпин не планирует обсуждать Украину с Трампом и Путиным: Штайнмайер объяснил, почему

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
3,1 т.
Си Цзиньпин не планирует обсуждать Украину с Трампом и Путиным: Штайнмайер объяснил, почему
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Источник: Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война России против Украины не станет темой переговоров главы Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина. Об этом он рассказал после встречи с китайским лидером в Пекине.

Как сообщает немецкий телеканал ARD, Штайнмайер обсудил с Си возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая, США и России для урегулирования войны в Украине. Однако китайский лидер не проявил интереса к такой инициативе.

Позиция Пекина

По словам Штайнмайера, Си Цзиньпин считает, что сейчас нет признаков подготовки отдельного саммита по Украине с участием США, России и Китая.

Президент Германии также передал позицию китайского лидера относительно характера войны и участия европейских стран в переговорах.

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"По его мнению, в настоящее время нет никаких признаков подготовки саммита по Украине с участием США, России и Китая. Он четко подчеркнул, что это европейский конфликт, за столом переговоров по которому должны присутствовать и европейцы", – рассказал Штайнмайер о своем разговоре с Си.

Немецкий президент также обратил внимание на реакцию китайского лидера, когда предложил обсудить возможность проведения такого саммита. По его словам, на лице Си можно было заметить удивление.

Будущая встреча

В то же время Си Цзиньпин сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, скорее всего, состоится во время будущего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Однако войны России против Украины среди тем этих переговоров не будет.

Встреча Франка-Вальтера Штайнмайера с Си Цзиньпином состоялась в пятницу в Пекине. После переговоров президент Германии вернулся в Берлин.

Тем временем Китай продолжает призывать стороны российско-украинской войны и конфликтов на Ближнем Востоке к диалогу, укреплению доверия и взаимным уступкам. По словам главы МИД Китая Ван И, это должно стать основой для установления прочного мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Мерц во время турне по Азии призвал Китай не поддерживать захватническую войну РФ против Украины.

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