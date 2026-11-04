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Си Цзиньпин готовится к встрече с Трампом и Путиным: в Bloomberg объяснили, что это означает

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,0 т.
Си Цзиньпин готовится к встрече с Трампом и Путиным: в Bloomberg объяснили, что это означает
Российский диктатор Путин и лидер КНР Си Цзиньпин

В Китае заявили о подготовке к встрече с США и Россией, которая может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай) 18-19 ноября. Такая встреча нужна России, чтобы выйти из международной изоляции.

Кроме того, это потенциально позволило бы Си стать посредником в сближении диктатора Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Что известно

В Китае отметили, что поддерживают связь с США и Россией по поводу потенциальной встречи их президентов Си Цзиньпина, Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае.

При этом и Трамп, и Путин уже публично выразили заинтересованность в участии во встрече с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о готовности Пекина к такому разговору.

"Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров Китая, России и США", – сказала Мао на брифинге в Пекине, когда ее спросили о планах встречи трех президентов в Шэньчжэне.

Для диктатора Путина такая встреча стала бы важной в попытках России выйти из международной изоляции после вторжения в Украину и потенциально позволила бы Си выступить посредником в сближении Путина и Трампа.

В издании отметили, что трехсторонний саммит между Китаем, Россией и США не имеет современных прецедентов. Ближе всего к нему можно сравнить Ялтинскую конференцию 1945 года, когда советский диктатор Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились, чтобы обсудить реорганизацию Европы, поскольку нацистская Германия приближалась к поражению во Второй мировой войне.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 24 сентября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу КНР Си Цзиньпина, который прибыл в Вашингтон с государственным визитом. Несмотря на дружелюбный тон встречи, США и Китай остаются стратегическими конкурентами. Переговоры были призваны стабилизировать отношения между двумя государствами.

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