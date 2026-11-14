''Шопинг'' депутаток ''Евросолидарности'' в Брюсселе – это ИИ-манипуляция телеграм-каналов Банковой, – Геращенко

В эти дни народные депутаты Ирина Геращенко и Виктория Сюмар от "Европейской Солидарности" посетили ежегодный Конгресс ЕРР women в Брюсселе. В то же время телеграм-каналы, связанные с Банковой, запустили в сеть манипуляцию с "шопингом" политиков в командировке.

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Об этом написала депутатка Ирина Геращенко в Фейсбук.

Она отметила, что Конгресс собрал представительниц Европарламента и парламентов стран ЕС. В Брюсселе находились и другие депутаты Верховной Рады Украины, но "заметили" только ее и Викторию Сюмар. По словам Ирины Геращенко, этот сексистский политически мотивированный хейт обусловлен исключительно их оппозицией.

"Примечательно, что на одной из панелей Конференции ЕРР women обсуждали ИИ и то, как грязные кампании с привлечением искусственного интеллекта работают против женщин в политике. Думаю, депутам "ЕС" стоит подготовить для Европарламента доклад об этой проблеме, потому что все эти ИИ-картинки против оппозиции, когда все остальное медиаполе зачищено и политически цензурировано, очень ярко иллюстрируют реальное состояние демократии и гендерного равенства во времена Зеленского", – подчеркнула народный депутат.

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На мероприятии Ирина Геращенко и Виктория Сюмар два дня рассказывали о геноциде РФ против украинцев, реальной ситуации с безопасностью, о том, как РФ обходит санкции, убеждали не разделять Украину и Молдову в пакете евроинтеграции, представили развернутый отчет о работе женского крыла партии "Европейская Солидарность", где 59% партийцев – женщины.

"Из них 105 сейчас в рядах ВСУ. ЕРР играет ключевую роль в поддержке Украины, чтобы сохранить поддержку – нужно системно работать с партнерами", – отметила Геращенко.

Главные истории дня

Народный депутат Елена Кондратюк поддержала политиков "Евросолидарности" и назвала фейк в ТГ дезинформацией и атакой.

"Вот это пример гендерной дезинформации и фейка в отношении женщин в политике и одна из форм атак на Iryna Gerashchenko и Викторию Сюмар. И это не единичный факт. Подобные позорные мерзости распространяют анонимные телеграм-каналы в отношении многих женщин!

Телеграм как медиаинструмент нуждается в регулировании – об этом мы тоже будем говорить на неделе гендерного равенства в парламенте – в начале декабря!", – подчеркнула нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчета.