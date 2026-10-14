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"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
icon 8,6 т.
"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видео
Зеленский дал интервью Пирсу Моргану. Источник: Piers Morgan/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя преданным после того, как президент США Дональд Трамп заключил так называемое "дизельное соглашение" с российским диктатором Владимиром Путиным и объявил так называемое "энергетическое перемирие", несмотря на то, что страна-агрессор Россия продолжает обстрелы инфраструктуры Украины. По его словам, США оказались на "неправильной стороне истории".

Очевидно, что американского лидера кто-то "подталкивает на неправильную сторону" истории. Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Что сказал Зеленский

"Да. Жаль, что мы теряем сильного партнера", – ответил украинский лидер на вопрос, чувствует ли он предательство.

Также он сказал, что США оказались не на той стороне истории, потому что "советники Трампа ошибаются".

"Если ты посредник, ты должен оставаться посередине, а не на неправильной стороне. Я думаю, что советники Трампа ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его на неправильную сторону. Но это не та сторона истории, которая является правильной", – считает украинский президент.

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Что предшествовало

Напомним: на прошлой неделе переговорная группа Украины отправилась в США, где должны были состояться встречи с американской и европейской сторонами. По словам главы ОП Кирилла Буданова, вошедшего в состав переговорщиков, Украина продолжает работать над усилением дипломатии для достижения устойчивого и справедливого мира.

Но после этого стало известно, что американский президент Трамп договорился с российским диктатором Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Поэтому встреча состоялась, но вместо переговоров прозвучали лишь требования. В частности, на встрече американцы передали Украине требование Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом прозвучала угроза: если этого не произойдет, то США прекратят обмен разведданными с Украиной.

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