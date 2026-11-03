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"Чтобы мир был прочным – он должен быть достойным": Зеленский обозначил свое видение завершения войны

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
57
"Чтобы мир был прочным – он должен быть достойным": Зеленский обозначил свое видение завершения войны
Президент Украины. Источник: Скриншот из видео/ИИ.

Украина работает над тем, чтобы завершение войны не стало лишь временной паузой перед новой российской агрессией. Для этого необходимы согласованные решения с международными партнерами и надежная система безопасности, которая не позволит России вновь начать боевые действия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале президента.

Глава государства отметил, что Украина координирует свою позицию с Германией и другими европейскими партнерами. Важно сформировать общее видение вызовов безопасности, а также условий, на которых должна завершиться война.

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"Европа – в процессе. Это обязательно. И (Европа. – Ред.) в процессе достижения мира. Мы делаем все, чтобы у нас был общий европейский взгляд на все вызовы безопасности, на то, как и чем должна закончиться эта война", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что достойные условия завершения войны являются одним из ключевых принципов украинской позиции.

"Мир должен быть достойным, и тогда он сможет стать длительным. Это один из наших ключевых принципов", – подчеркнул глава Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после гуманитарной операции по эвакуации людей из Олешек Украина предлагала России продлить и расширить режим тишины. Однако вместо ответа на эту инициативу оккупанты продолжили атаки, в частности нанесли удары авиабомбами по поселку Камышеваха Запорожской области.

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