''Что за черт, Стив?'' В Конгрессе возмутились заявлением Уиткоффа о Путине-''гуманисте''

Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф подвергся критике со стороны законодателей-конгрессменов после того, как назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом". Такая оценка кремлевского военного преступника прозвучала после решения диктатора освободить пожилого американца, которого годами удерживают в тюрьме России.

Видео дня

В частности, слова Уиткоффа публично раскритиковали республиканцы Том Тиллис, Джон Корнин и Дон Бейкон. Они даже посоветовали спецпосланнику Трампа "вернуться в Украину и спросить семьи детей, которых убил Путин".

Что думают конгрессмены

"Что за черт, Стив? Посмотри определение слова "гуманизм". Какое унизительное и возмутительное утверждение. Тебе стоит вернуться в Украину и спросить семьи тех детей, которых Путин похитил и убил, согласны ли они с тем, что твой друг Путин – "гуманист", – отметил Том Тиллис (конгрессмен на самом деле использовал нецензурное ругательство "what the fuck", наиболее близкий цензурный вариант звучит именно как "что за черт", – OBOZ.UA).

Показательно, что люди воспринимают слова конгрессмена-республиканца как попытку оправдать всю партию, выдвинувшую "этого сумасшедшего" Трампа в президенты. И теперь даже ругательство WTF считают "запоздалыми и слишком слабыми словами".

РЕКЛАМА

Также Виткоффу демонстрируют "гуманизм" Путина фотографией убитого российскими захватчиками ребенка.

"Нет. Путин – хладнокровный убийца", – в свою очередь отметил в сети республиканец Джон Корнин. Этими словами он, как и Том Тиллис, прокомментировал репортаж российских пропагандистов, которые хвастались, что Уиткофф назвал Путина "гуманистом".

Главные истории дня

"Гуманист? Это тот парень, который приказывает наносить ракетные удары по жилым домам, наносит удары дронами по детским площадкам и сам похищает маленьких детей?" – спрашивают американцы под постом Корнина.

"Еще одно унижение", – лаконично отметил законодатель, бригадный генерал Дон Бейкон, комментируя слова Уиткоффа.

Американцы, комментирующие определение законодателя, менее лаконичны. Они считают, что "репутация Республиканской партии полностью уничтожена", и теперь жалеют, что ранее отдали свои голоса "за партию холуев и пособников диктаторов-убийц".

РЕКЛАМА

Что предшествовало

Уиткофф во время разговора с российским диктатором упомянул о гуманизме президента США Дональда Трампа, после чего обратился к Путину с такой же лестной характеристикой.

"Вы так много говорите о том, что президент Трамп – гуманист. Вы и сами гуманист, сэр, и я отдаю вам должное. Я это одобряю", – сказал спецпосланник.

Уиткофф имел в виду обещание Путина освободить американца Стивена Хаббарда, которого в России осудили и заключили в тюрьму за якобы участие в войне на стороне Украины.

74-летний Стивен Хаббард – школьный учитель на пенсии из штата Мичиган, который в 2014 году поселился в Изюме Харьковской области, где жил вместе с украинкой. Пожилого американца задержали российские оккупанты весной 2022 года, во время оккупации Изюма, перевезли к себе, где быстро осудили и посадили в тюрьму.