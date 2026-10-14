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"Еще одно позорное предательство со стороны Трампа": Бернем пообещал попытаться восстановить отношения между Украиной и США

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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"Еще одно позорное предательство со стороны Трампа": Бернем пообещал попытаться восстановить отношения между Украиной и США
Бернем прокомментировал отношения Украины и США. Источник: wikipedia

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что попытается восстановить отношения между Украиной и США. Он не стал прямо оценивать действия президента США Дональда Трампа.

Об этом Бернем сказал во время встречи с парламентариями, отвечая на вопрос лидера Либеральных демократов Эда Дэйви. В то же время британский премьер пообещал содействовать налаживанию отношений и сообщил о подготовке дополнительной военной и финансовой поддержки Украины.

Бернем прокомментировал отношения Украины и США

Во время встречи с парламентариями Эд Дэви спросил Бернема, согласен ли он с тем, что соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива является "еще одним позорным предательством Трампа в отношении украинского народа и европейской безопасности".

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В ответ британский премьер не стал прямо оценивать действия президента США Дональда Трампа. Он отметил, что хочет "проявить осторожность в создании условий для воссоединения людей".

В то же время Бернем заявил, что постарается наладить отношения между Украиной и Соединёнными Штатами.

Украина получит дополнительную поддержку

Бернем также упомянул об официальном визите президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. По словам британского премьера, украинский лидер "не уедет из Великобритании с пустыми руками".

Он добавил, что в ближайшее время для Украины организуют дополнительную военную и финансовую поддержку.

Как писал OBOZ.UA, на днях президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту сделку "слабым решением".

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