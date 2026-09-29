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Блог

Виктор Мовчан
Виктор Мовчан

Кандидат юридических наук

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
icon 3,5 т.
Блог |

Шанс на справедливость: чем занимается новый глава ОГПУ Антон Ковальский

Антон Ковальский
Новый руководитель ОГПУ Антон Ковальский
Источник: Прокуратура Украины

Чем занимается Антон Ковальский на посту генерального прокурора?

Похоже, тихой, но масштабной ревизией проблемных уголовных дел и наведением порядка среди прокурорских кадров.

Далее текст на языке оригинала.

Усі безпідставно кривджені отримали шанс на справедливість.

Цим вікном можливостей варто скористатися бізнесу (особливо регіональному), громадськості та кожному, хто раніше зазнав агресивного переслідування з недобросовісних мотивів.

Доволі практичний і не "схопив зіркову хворобу" від тимчасового статусу першої особи серед прокурорів. Навпаки, сприйняв ці обставини як реальний шанс утілити власні життєві принципи: відкритість, порядність і віру в справедливість.

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Антон Ковальський особисто веде сторінку у Facebook та читає повідомлення. Звідки знаю? Перевірив сам – і так, ми поспілкувалися.

До речі, нинішній очільник Офісу Генпрокурора не тримається за посаду. На нього неможливо вплинути, бо як "натиснути" на того, хто і так тут тимчасово?

Без зайвих ілюзій, амбіцій та фантазій він працює в зовсім іншому стилі, ніж його попередники. Працює на результат, без політики, без ілюзій.

Відкритий до чесних, хоча часом неприємних розмов. Це здається неймовірним, доки не переконаєтесь особисто. Так, ми спілкувалися) Є питання? Навіщо фантазувати, звертайтеся особисто.

Тож поки є зв'язок і якщо ви вмієте користуватися соцмережами, а вам створювали проблеми "прокурорські" чи інші ділки – використайте цей шанс відновити справедливість.

Двері відчиняють тому, хто стукає.

І, як відомо, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Facebook Виктора Мовчана
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