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"Серьезный разговор": в Кремле сделали циничное заявление о ситуации в Олешках и мирных переговорах

Даниил БорщДаниил Борщ
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"Серьезный разговор": в Кремле сделали циничное заявление о ситуации в Олешках и мирных переговорах
Дмитрий Песков. Источник: РосСМИ

В Кремле выразили надежду, что Украина якобы не нарушит договоренностей о временном прекращении огня в Олешках в Херсонской области. В то же время в Москве заявили, что для урегулирования войны впереди еще "серьезный разговор".

Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона не собирается публично обсуждать детали переговоров.

Что заявили в Кремле

Песков объяснил нежелание Москвы публично комментировать переговорный процесс тем, что разглашение подробностей может навредить потенциальному мирному урегулированию. В то же время он подчеркнул, что для достижения договоренностей впереди еще много работы.

По словам представителя Кремля, предстоящий "серьезный разговор" будет состоять из огромного количества деталей. Однако он не уточнил, какие именно вопросы остаются нерешенными.

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''Серьезный разговор'': в Кремле сделали циничное заявление о ситуации в Олешках и мирных переговорах

Дмитрий Песков. Источник: Пресс-служба Кремля

Отдельно пресс-секретарь Путина выразил надежду, что Киев будет соблюдать договоренности о временном прекращении огня в Олешках на Херсонщине. 

Также Песков заявил, что российские войска продолжают наносить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины. Это заявление прозвучало на фоне разговоров о возможном мирном урегулировании, тогда как Россия продолжает свою войну против Украины.

Что известно о ситуации в Олешках и мирных переговорах

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности о проведении гуманитарной операции по разблокированию временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Она должна обеспечить доставку в город продуктов питания и медикаментов, а также помочь гражданским выехать из зоны боевых действий.

''Серьезный разговор'': в Кремле сделали циничное заявление о ситуации в Олешках и мирных переговорах

Оккупированные Олешки. Источник: Скриншот

Глава государства подчеркнул, что ситуация в Олешках остается крайне сложной, поскольку российские оккупанты заминировали дороги. Это затрудняет восстановление доступа к городу и проведение гуманитарной миссии.

Зеленский отметил, что Украина готова выполнить свою часть договоренностей и рассчитывает на результативность американского посредничества. В то же время операция должна быть проведена в ближайшее время.

Временно оккупированные Олешки на Херсонщине фактически оказались в изоляции. В город почти не поступают продукты питания, а запасы еды, которую местные жители выращивали на собственных огородах, постепенно иссякают.

Как писал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что переговоры Украины, США и России могут состояться в Абу-Даби в первой половине ноября. По словам Дмитрия Пескова, встречу планируют провести в трехстороннем формате.

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