Серджио Гор может заменить Рубио на посту госсекретаря США: что о нем известно

Посол США в Индии Серджио Гор может получить одну из ключевых должностей в администрации президента Дональда Трампа. Среди обсуждаемых в его окружении вариантов – должность государственного секретаря вместо Марко Рубио, а также пост главы аппарата Белого дома.

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Об этом сообщает The Washington Sun. После поражения республиканцев на промежуточных выборах Гор активизировал усилия для продвижения на более высокую должность, а в Государственном департаменте все чаще говорят о его заинтересованности в таком назначении.

Какие должности может занять Серджио Гор

По данным издания, имя Гора обсуждают как возможного преемника Рубио на посту госсекретаря, а также как кандидата на должность руководителя аппарата Белого дома. Кроме того, он может претендовать на повышение внутри Государственного департамента – в частности, заменить заместителя госсекретаря Кристофера Ландау.

В то же время ни Рубио, ни нынешняя руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Вайлз публично не заявляли о намерении оставить свои должности. Однако часть представителей Госдепартамента и Республиканской партии предполагает, что Рубио может уйти из администрации, чтобы подготовиться к президентским выборам 2028 или 2032 года.

Сам Гор опроверг, что ищет новую должность или обсуждал такую возможность с кем-либо. Он назвал публикацию ложной и подчеркнул, что считает Рубио незаменимым госсекретарем и близким другом.

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Чем Гор известен в команде Трампа

Серджио Гор давно связан с американским президентом и ранее работал в Белом доме. Он возглавлял Управление кадровой политики президента, где отвечал за поиск и проверку кандидатов на тысячи должностей в федеральном правительстве. До этого около десяти лет работал на Капитолийском холме, в том числе в команде сенатора Рэнда Пола.

На посту посла в Индии, который он занимает с ноября 2025 года, Гор также получил широкие дипломатические полномочия. Он является специальным посланником США по вопросам Южной и Центральной Азии, участвует во встречах с высокопоставленными чиновниками других стран и помогает организовывать визиты американских чиновников в Индию.

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Его влияние выходит за рамки обычных обязанностей посла. В частности, Гор участвовал в переговорах с представителями Китая и сопровождал Рубио во время зарубежных поездок. Сам госсекретарь ранее называл прямой доступ Гора к президенту важным преимуществом для американской дипломатии.

Что известно о его деятельности и спорах

Гор родился 30 ноября 1986 года. В детстве вместе с семьей переехал в США, учился в Университете Джорджа Вашингтона. После этого работал в Республиканской партии, а также был помощником сенатора Рэнда Пола.

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В 2024 году Гор участвовал в президентской кампании Трампа и возглавлял комитет Right for America, который поддерживал его кандидатуру. Кроме того, он руководит издательством Winning Team Publishing вместе с Дональдом Трампом-младшим, которое выпускало книги президента США.

В то же время деятельность Гора на посту посла вызвала и критику. В частности, он отменил проект строительства нового здания посольства США в Нью-Дели стоимостью 850 млн долларов. Демократ Грегори Микс заявил, что намерен проверить обстоятельства этого решения и роль специальных посланников, которые, по его мнению, работают без надлежащей подотчетности.

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Несмотря на слухи о возможном повышении Гора, в Госдепартаменте и Белом доме их опровергают. Представитель Госдепа Дилан Джонсон назвал сообщения выдуманными слухами, а неназванный чиновник администрации заявил, что посол не заинтересован в другой должности и считает, что Рубио и Уайлз хорошо выполняют свою работу.

Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в США Демократическая партия опережала республиканцев в борьбе за места в Конгрессе. В частности, демократы одерживали победы в ряде ключевых округов, которые ранее представляли республиканцы.

Как писал OBOZ.UA, после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США Илон Маск прокомментировал результаты голосования. На поддержку кандидатов от Республиканской партии он потратил более 445 млн долларов.