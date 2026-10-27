Сербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и Евросоюза

25 октября Сербия проголосовала против продолжения политического доминирования Александра Вучича. После почти двух лет протестов его политическая сила проиграла парламентские выборы студенческому движению, выросшему из недовольства коррупцией и действиями властей после трагедии в Новом Саде. Сам Вучич признал поражение. По предварительной оценке, "Студенческий список" может получить от 135 до 140 мест в 250-местном парламенте, тогда как политическая сила Вучича получит около 105. Окончательные результаты еще должны быть подтверждены.

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Для Вучича это серьезный удар. Он не просто возглавлял страну с 2017 года, но и фактически определял политическую повестку задолго до того, как стал президентом. Его Сербская прогрессивная партия находится у власти с 2012 года, а сам Вучич возглавлял правительство в 2014-2017 годах. В сентябре Вучич объявил об отставке с поста президента, чтобы возглавить избирательный список своей партии и попытаться вернуться к руководству страной уже в качестве премьер-министра. Это была попытка сменить должность, не потеряв власть. Расчет не сработал.

Для России это тоже плохая новость. Вучич был удобным партнером Кремля. Он сохранял связи с РФ, отказывался вводить против нее санкции, но в то же время привлекал европейские инвестиции и развивал отношения с Китаем. Теперь эта конструкция оказалась под вопросом.

О том, как и почему Александр Вучич потерял власть и какие последствия его поражение на выборах будет иметь для России, ЕС и Украины, – в материале OBOZ.UA

Рокировка по российскому образцу провалилась

После поражения Виктора Орбана в Венгрии серьезный удар получила еще одна политическая система, годами выстраивавшаяся вокруг одного человека. Один из последних сторонников Путина в Европе, сербский политик Александр Вучич, потерпел поражение на парламентских выборах. Вучич контролировал правящую партию, имел значительное влияние на государственные институты и опирался на лояльные СМИ. Казалось, что изменить эту систему через выборы будет крайне сложно. Однако сербские избиратели показали, что даже длительное пребывание у власти не гарантирует победы.

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Именно такое развитие событий стало продолжением многомесячного противостояния между властью и студенческим движением, которое стало центром протестов против авторитарной системы Вучича. Победа оппозиции открывает путь к формированию нового правительства без необходимости привлекать партнеров по коалиции. Другие политические силы, за исключением партий национальных меньшинств, имеющих гарантированное представительство, в парламент не прошли. Результат оказался неожиданным и для социологов, которые не прогнозировали такого масштаба поражения власти.

Главные истории дня

События в Сербии действительно во многом напоминают венгерские. В обеих странах недовольство властью постепенно переросло в поддержку политической альтернативы. После объявления результатов в Белграде люди вышли на улицы праздновать победу оппозиции. Петер Мадьяр, победивший Орбана, также провел параллель между событиями в Сербии и Венгрии.

Вучич пытался сохранить власть, перейдя с поста президента на пост премьер-министра, однако политический блок, который он возглавлял, уступил студенческому списку почти 10 процентных пунктов.

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Он пытался повторить знакомый российский сценарий. В 2008 году Владимир Путин оставил пост президента, стал премьер-министром, а президентом избрали Дмитрия Медведева. Реальные рычаги влияния остались в руках Путина, который позднее вернулся на пост президента. У сербского сценария была иная юридическая основа, но схожая политическая логика. Вучич ушел с поста президента, чтобы возглавить партийный список и претендовать на должность премьера. Он рассчитывал, что смена статуса поможет сохранить контроль над страной. Вучич пытался убедить избирателей, что остается необходимым для стабильности Сербии. Однако отставка не сняла с него ответственность за предыдущие годы. Напротив, выборы превратились в голосование за продолжение или завершение его политического доминирования. Студенческое движение выдвинуло другое требование: изменить правила, по которым функционирует государство. Именно здесь план и провалился. Сменить должность оказалось недостаточно, чтобы сохранить власть.

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Почему Вучич проиграл

Сразу после признания поражения Вучич назвал результаты выборов подтверждением "революции" при поддержке ряда стран ЕС. Трудно сказать, кто, кроме России, оказывал постороннее влияние на эти выборы, но главная причина неудачи властей кроется внутри страны. Поворотным моментом для Сербии стала трагедия в Нови-Саде в ноябре 2024 года. После обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Студенты требовали обнародовать документы о реконструкции вокзала, расследовать возможную коррупцию и привлечь виновных к ответственности. Власти не смогли остановить протесты, которые быстро распространились по стране. В январе 2025 года в отставку подал премьер-министр Милош Вучевич. Однако это не удовлетворило протестующих. Их требования давно вышли за рамки одной катастрофы.

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К студентам присоединились преподаватели, фермеры и другие граждане. Со временем требования вышли далеко за рамки расследования трагедии. Люди все чаще говорили о коррупции, давлении на оппонентов, зависимости государственных институтов и контроле властей над медиа. Протесты превратились в более широкое движение против политической системы Вучича. Попытка президента сохранить влияние через парламентские выборы не удалась.

"Студенты" победили, но смогут ли они изменить страну

Победа над Вучичем еще не означает, что у его оппонентов есть готовый план перестройки государства. "Студенческий список" объединил людей с разными взглядами. Среди его сторонников есть проевропейские активисты, националисты, преподаватели, врачи и представители других профессий. Их объединило требование покончить с коррупцией и вернуть государственные институты к нормальной работе.

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В отличие от венгерской оппозиции во главе с Петером Мадьяром, у сербского движения нет одного общепризнанного лидера. Оно также не предлагает настолько четкой политической программы, которая позволила бы заранее понять его решения по всем ключевым вопросам. Во время протестов эта особенность помогала избежать раскола вокруг конкретной личности. Теперь она может осложнить формирование правительства.

Для сербской оппозиции самое сложное начинается после выборов. Сформировать правительство и сменить руководство государства – лишь первый этап. Гораздо труднее будет демонтировать систему, в которой политическая власть, экономические интересы и связи с Москвой переплетались на протяжении многих лет. Придется решать, как реформировать суды и прокуратуру, обеспечить независимость СМИ, расследовать коррупционные дела и ограничить влияние бывшей команды у власти. На каждом из этих направлений могут возникнуть споры. Необходимы полноценные антикоррупционные расследования деятельности Вучича, его ближайшего окружения и связанных с властью бизнес-структур, чего, собственно, и требуют избиратели.

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Что касается внешней политики, то, хотя Вучич, геополитическая игра в балансирование в его стиле может продолжиться. Вучич уже заявил, что студенческое движение введет санкции против России уже весной. Но есть важная деталь: публично обнародованная позиция самого "Студенческого списка" противоречит этому утверждению. 30 сентября движение заявило, что Сербия должна сохранять принципиальную позицию против введения ограничительных мер в отношении России. Студенты объяснили это собственным историческим опытом и сомнениями в эффективности санкций как способа решения политических проблем и проблем безопасности. Да, внутри движения есть сторонники европейской интеграции, но нет согласованной программы по всем ключевым вопросам. Часть политических сил, поддерживающих студенческий список, в частности Движение свободных граждан, выступает за согласование внешней политики Сербии с ЕС и не согласна с отказом от санкций против России. Это свидетельствует о разногласиях, которые новому большинству придется преодолевать уже при принятии конкретных решений.

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Россия рискует потерять предсказуемого партнера

Так или иначе, но в лице Сербии Россия потеряла еще одного союзника в Европе. Сербия долгие годы оставалась одним из немногих европейских государств, поддерживавших тесные отношения с Кремлем. Теперь эта конструкция оказалась под вопросом. Конечно, победа оппозиции еще не означает автоматического разрыва отношений с Россией, но прежней предсказуемости в отношениях Москвы и Белграда уже может не быть. Из европейских лидеров, открыто поддерживающих тесные контакты с Кремлем, остается прежде всего словацкий премьер Роберт Фицо.

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Поражение Вучича лишает Кремль привычного партнера, с которым Москва годами поддерживала личные контакты и согласовывала политические и энергетические вопросы. Вучич умел балансировать между Россией и Западом, сохраняя связи с обеими сторонами. Для Кремля такая политика была удобной: Белград оставался открытым для сотрудничества с Москвой, даже когда большинство европейских стран вводили против России санкции.

Сербия имела для российской дипломатии и символическое значение. Она была одним из немногих европейских государств, не присоединившихся к санкционному режиму. Москва использовала это как доказательство того, что ее влияние в Европе сохраняется, а попытки международной изоляции не дали полного результата. Потеря власти Вучичем ослабляет эту опору и усложняет кремлевскую риторику о нежелании европейских стран разрывать отношения с Россией.

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Отдельный вопрос – энергетика. Российский газ остается важной составляющей сербско-российских отношений, однако продолжение закупок не гарантирует сохранения прежних политических договоренностей. Новым властям предстоит определиться с условиями контрактов, ценами и диверсификацией поставок. Даже без резкого поворота в энергетической политике Белград может постепенно снижать зависимость от Москвы или пересматривать правила сотрудничества.

В то же время было бы преждевременно утверждать, что Россия уже потеряла Сербию. У студенческого списка нет однозначно антироссийской программы. Главная потеря Кремля – предсказуемость отношений с ней. При Вучиче Москва имела дело с политиком, чьи подходы годами были понятны и чьи личные контакты помогали поддерживать сотрудничество. Теперь решения будут зависеть от нового парламентского большинства и правительства, а значит, российское влияние уже нельзя будет строить исключительно на договоренностях с одним лидером.

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Что поражение Вучича означает для Европы и Украины

Поражение Вучича открывает возможность для пересмотра внешней политики Сербии. Отношения с Россией, санкции против государства-агрессора и переговоры о вступлении в Европейский союз могут стать предметом серьезного пересмотра. Но автоматического разворота на Запад ожидать не стоит: общественные настроения в Сербии остаются неоднородными, а пророссийские симпатии имеют глубокие исторические и политические корни.

Для Украины победа студенческого движения – благоприятное изменение обстоятельств, но не гарантия появления нового союзника. Решающее значение будет иметь то, превратит ли Сербия смену власти в реальное сближение с Европой и изменит ли подходы к отношениям с Кремлем.

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Сохраняя особые отношения с Москвой и поддерживая пророссийские настроения в сербском обществе, Вучич одновременно пытался убеждать европейских партнеров, что Белград придерживается нейтралитета в российско-украинской войне. Одним из примеров стала его поездка в Украину для участия во встрече, организованной по инициативе президента Владимира Зеленского. Для сербского руководителя это была возможность продемонстрировать европейским лидерам готовность к диалогу с Киевом, а собственным избирателям – показать, что его политика якобы не означает безусловной поддержки России. Однако дипломатическое присутствие на международных встречах не меняет сути государственной политики. Участие в протокольных мероприятиях и фотографирование с европейскими лидерами не могут заменить конкретных решений по российской агрессии. Отказ присоединиться к санкциям против Москвы имеет гораздо большее политическое значение, чем демонстративные жесты, призванные засвидетельствовать приверженность Украине.

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Для Вучича такая двойная игра была способом одновременно сохранять расположение Кремля и избегать окончательного разрыва с Европой. Теперь возникает и другой вопрос: сможет ли Сербия отказаться от этой модели балансирования. Главное направление, за которым стоит следить, – отношения с Россией. Если Сербия будет постепенно сокращать энергетическую зависимость от Москвы и согласовывать больше решений с ЕС, российские возможности влиять на Балканы будут сужаться.

Еще один важный фактор – европейская интеграция. Брюссель давно требует от Сербии прогресса в вопросах верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и согласования внешней политики с общеевропейской. Новая власть получит шанс восстановить доверие, но для этого нужны конкретные решения, а не только заявления о демократических изменениях.

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Ожидать быстрых изменений в Сербии пока рано

Поражение Александра Вучича стало важным сигналом для сербской политики и России, которая долгое время влияла на Белград. После более чем десяти лет пребывания Вучича у власти общественное недовольство, вызванное коррупционными скандалами и внутренними проблемами, в итоге отразилось на результатах голосования. Успех студенческого списка открывает новый этап в политической жизни страны, однако пока не дает однозначного ответа о будущем внешнеполитического курса Сербии – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

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Александр Леонов обращает внимание на то, что Вучич, похоже, был уверен в действенности выбранной политической стратегии, однако результат выборов продемонстрировал ее неспособность обеспечить ему победу. В то же время новая политическая сила объединяет людей с разными взглядами, поэтому ее дальнейшие действия будут зависеть от способности договариваться и сформировать дееспособную власть.

"Вучич проиграл, и теперь непонятно, в каком направлении будет двигаться Сербия. Студенческий список – совершенно новая политическая сила, которая, скорее всего, сможет сформировать правительство без участия других сил. Но пока остается много вопросов о том, как все будет реализовываться на практике", – отмечает Александр Леонов.

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По его словам, предпосылки политических изменений накапливались задолго до выборов. Протесты продолжались с 2024 года, а избирательная кампания студенческого списка была сосредоточена прежде всего на внутренних проблемах. По мнению Леонова, это принципиальный момент: несмотря на попытки Вучича объяснить ситуацию влиянием внешних сил, именно накопившиеся претензии граждан к власти стали одним из ключевых факторов ее поражения.

"Избирательная кампания была сосредоточена исключительно на внутренних вопросах. К Вучичу накопилось слишком много претензий, на которые он не хотел или не мог ответить. Трагедия в Новом Саде стала детонатором, но на самом деле сербское общество уже требовало перемен", – объясняет аналитик.

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Одним из ключевых вопросов будущего Сербии остается вступление в Европейский Союз. ЕС является крупнейшим торговым партнером страны, а значительная часть сербского общества поддерживает европейскую интеграцию. В то же время продвижение к членству потребует выполнения соответствующих условий, в частности согласования внешней политики с европейской. Одним из препятствий во времена Вучича был отказ Белграда присоединиться к санкциям против России.

"Для Европейского Союза это возможность активнее призывать Сербию к сближению и выполнению условий европейской интеграции. Но новому большинству придется согласовывать позиции людей с разными взглядами. Если ему удастся преодолеть коррупционные проблемы и продвинуться на европейском направлении, это может изменить расстановку сил в сербской политике. Российское влияние при этом никуда не исчезло. Сербия остается важной для Москвы страной на Балканах, а Китай также имеет значительные экономические интересы и влияние на сербскую политику. Поэтому смена власти не будет означать автоматического разрыва с Россией или немедленного пересмотра всех внешнеполитических решений", – подчеркивает Александр Леонов.

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По словам Леонова, делать окончательные выводы о будущем курсе Сербии пока рано. Определяющими станут способность нового большинства договориться, его решения по европейской интеграции и отношение к России. Если политические изменения будут сопровождаться реальной борьбой с коррупцией и сближением с ЕС, это может создать более сложные условия для пророссийских сил в стране. Дополнительным испытанием станут возможные президентские выборы. Их результаты могут показать, способна ли новая политическая сила предложить обществу единого лидера и согласованную программу действий. При отсутствии такого объединяющего центра даже парламентское большинство рискует столкнуться с внутренними противоречиями. Опыт балканских стран, в частности Болгарии, демонстрирует, насколько сложным может быть длительное управление в условиях политической фрагментации.