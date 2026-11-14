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Сенаторы США требуют доступа к переписке Маска с Белым домом и Пентагоном об ограничении Starshield

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
528
Сенаторы США требуют доступа к переписке Маска с Белым домом и Пентагоном об ограничении Starshield
Основатель SpaceX Илон Маск и президент США Дональд Трамп

Демократы в Конгрессе США требуют от миллиардера Илона Маска и его компании SpaceX сохранить все документы, связанные с ограничениями спутниковых сервисов Starlink и Starshield для Украины. Речь идет о перебоях, которые продолжались с 13 по 24 октября, а также об их повторении в ноябре.

Сенаторов интересует переписка об использовании Starlink и Starshield в Украине, а также коммуникация между самим Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном. Подробности сообщает The Wall Street Journal.

Сенаторы требуют от Маска сохранить документы, связанные с ограничением Starshield для Украины

Сенаторы-демократы Жанна Шахин и Крис Кунс направили Маску письмо, в котором требуют от него и SpaceX сохранить документы, связанные с ограничениями спутниковых сервисов Starlink и Starshield для Украины.

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Авторы письма, по данным издания, настаивают на сохранении всех материалов и записей, которые касаются решений SpaceX, приведших к перебоям в предоставлении услуг спутниковой связи для Украины с 13 по 24 октября, а также с 12 ноября.

Законодатели считают, что такие ограничения могли негативно повлиять на способность украинских военных выполнять боевые задачи.

"Ограничения, введенные в октябре и ноябре, порождают тревожную вероятность того, что эти уязвимости сохранятся даже в системах, на которые полагается правительство США", – подчеркивается в письме.

Обеспокоенность у сенаторов вызвала также непрозрачность принятия решений. Шахин и Кунс поинтересовались у Маска, согласовывали ли введение ограничений представители других структур или должностные лица за пределами SpaceX.

Законодатели требуют предоставить значительный объем корпоративной документации, начиная с 1 сентября. В первую очередь речь идет о переписке об использовании Starlink и Starshield в Украине, а также о коммуникации между Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном.

Ответить на вопросы сенаторов и выполнить требования о сохранении документов миллиардер должен до конца ноября.

WSJ добавляет, что в январе, когда большинство в Конгрессе будет у демократов, они планируют начать расследование политики администрации Трампа в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 ноября стало известно о новых значительных сбоях в работе Starshield над территорией Украины.

В конце дня 13 ноября президент Зеленский заявил, что ограничение скорости Starshield сохранялось.

До этого длительные перебои, которые привели к срыву ряда важных военных миссий и ограничили способность Украины защищаться от российских атак дронов, фиксировались с 13 по 24 октября. Западные СМИ тогда предполагали, что ограничения являются проявлением давления США на Украину в пользу РФ.

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