Эстония попросила не включать российский Соликамский магниевый завод и его генерального директора в новый санкционный список ЕС. И добилась этого.

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Причина проста: эстонская компания NPM Silmet зависит от российского сырья, а ее продукцию использует европейская промышленность. Говорят, что ищут альтернативу и вернутся к вопросу санкций в следующем году.

Более четырех лет большой войны, оказывается, оказалось недостаточно.

Украинцы должны гибнуть, сдерживая россию, а мы тем временем продолжим покупать у России сырье, потому что альтернатива дороже. Очень удобная европейская справедливость – ваши жизни против нашей маржи.

И несмотря на то, что россия представляет прямую угрозу самой Эстонии. То есть Украина сегодня сдерживает государство, которое завтра может подойти к их границе, а они тем временем помогают сохранять с ней бизнес, потому что так удобнее и дешевле.

Санкции, действующие только до тех пор, пока не становится дорого, – это не санкции. Это прайс-лист на принципы.

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