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Иван Носенко
Иван Носенко

ИТ-специалист

Новости политики / Мнения
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Блог |

Санкции по прайс-листу, или Европейские принципы закончились там, где начались убытки

Эстония добилась отказа от введения санкций против компании из РФ
Эстония добилась отказа от введения санкций против компании из РФ. Источник: globalsanctions.com, коллаж OBOZ.UA

Эстония попросила не включать российский Соликамский магниевый завод и его генерального директора в новый санкционный список ЕС. И добилась этого.

Причина проста: эстонская компания NPM Silmet зависит от российского сырья, а ее продукцию использует европейская промышленность. Говорят, что ищут альтернативу и вернутся к вопросу санкций в следующем году.

Более четырех лет большой войны, оказывается, оказалось недостаточно.

Украинцы должны гибнуть, сдерживая россию, а мы тем временем продолжим покупать у России сырье, потому что альтернатива дороже. Очень удобная европейская справедливость – ваши жизни против нашей маржи.

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И несмотря на то, что россия представляет прямую угрозу самой Эстонии. То есть Украина сегодня сдерживает государство, которое завтра может подойти к их границе, а они тем временем помогают сохранять с ней бизнес, потому что так удобнее и дешевле.

Санкции, действующие только до тех пор, пока не становится дорого, – это не санкции. Это прайс-лист на принципы.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Ивана Носенко
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