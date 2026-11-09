"Санкции против "Росатома" давно назрели": Сибига обвинил Россию в сознательном создании угрозы ядерной безопасности Европы

Россия сознательно создает угрозу ядерной безопасности Европы. Необходимо немедленно усилить международное давление на Москву. В частности, ввести санкции против "Росатома".

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что "масштабы безответственности в этой ситуации поражают".

"Сегодня ночью уже в шестнадцатый раз только с начала этого года крупнейшая атомная электростанция Европы осталась без внешнего электроснабжения. В очередной раз ядерная безопасность оккупированной Россией Запорожской АЭС зависит от аварийных дизельных генераторов, запасов топлива, которых хватит лишь примерно на две недели работы в ограниченном режиме", – отметил дипломат.

Он добавил, что то же государство, которое незаконно оккупирует атомную станцию, продолжает разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, создавая серьезные риски для ядерной безопасности Европы.

"Россия не имеет права держать целый континент в заложниках последствий своей оккупации. Москва превратила ядерную безопасность в еще один инструмент шантажа, демонстрируя циничное пренебрежение рисками, которые создают ее действия. Кремль не может делать вид, будто последствия его действий ограничатся только территорией Украины", – отметил Сибига.

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В частности, он поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его команду за их постоянные усилия по обеспечению ядерной безопасности на станции.

Дипломат напомнил, что Россия была и остается единственным источником угроз ядерной безопасности и проблем с электроснабжением ЗАЭС.

"Это самое опасное проявление цинизма Кремля: создавать ядерные угрозы и одновременно препятствовать усилиям по их устранению. Международная реакция наконец должна соответствовать масштабам этой угрозы. Санкции против "Росатома" давно назрели. Корпорация, непосредственно причастная к незаконной оккупации атомной электростанции, не может и дальше вести международную деятельность в обычном режиме", – подчеркнул Сибига.

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Он также добавил, что ядерная безопасность Европы не может зависеть от государства, которое сознательно поставило ее под угрозу.

"Единственное устойчивое решение – возвращение Запорожской АЭС ее законному владельцу и оператору – Украине", – подытожил свое заявление глава МИД Украины.

Напомним, что ночью 8 ноября Запорожская АЭС вновь была обесточена. Станция потеряла питание от последней работавшей линии 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей ее связь с украинской энергосистемой, попытки повторного включения линии оказались безуспешными.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября в МАГАТЭ заявляли о подготовке нового перемирия на ЗАЭС.