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"Санкции против "Росатома" давно назрели": Сибига обвинил Россию в сознательном создании угрозы ядерной безопасности Европы

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 мин
252
Иллюстрация — санкции против России
Сибига обвинил Россию в сознательном создании угрозы ядерной безопасности Европы. Источник: создано с помощью ИИ

Россия сознательно создает угрозу ядерной безопасности Европы. Необходимо немедленно усилить международное давление на Москву. В частности, ввести санкции против "Росатома".

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что "масштабы безответственности в этой ситуации поражают".

"Сегодня ночью уже в шестнадцатый раз только с начала этого года крупнейшая атомная электростанция Европы осталась без внешнего электроснабжения. В очередной раз ядерная безопасность оккупированной Россией Запорожской АЭС зависит от аварийных дизельных генераторов, запасов топлива, которых хватит лишь примерно на две недели работы в ограниченном режиме", – отметил дипломат.

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Он добавил, что то же государство, которое незаконно оккупирует атомную станцию, продолжает разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, создавая серьезные риски для ядерной безопасности Европы.

"Россия не имеет права держать целый континент в заложниках последствий своей оккупации. Москва превратила ядерную безопасность в еще один инструмент шантажа, демонстрируя циничное пренебрежение рисками, которые создают ее действия. Кремль не может делать вид, будто последствия его действий ограничатся только территорией Украины", – отметил Сибига.

В частности, он поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его команду за их постоянные усилия по обеспечению ядерной безопасности на станции.

Дипломат напомнил, что Россия была и остается единственным источником угроз ядерной безопасности и проблем с электроснабжением ЗАЭС.

"Это самое опасное проявление цинизма Кремля: создавать ядерные угрозы и одновременно препятствовать усилиям по их устранению. Международная реакция наконец должна соответствовать масштабам этой угрозы. Санкции против "Росатома" давно назрели. Корпорация, непосредственно причастная к незаконной оккупации атомной электростанции, не может и дальше вести международную деятельность в обычном режиме", – подчеркнул Сибига.

Он также добавил, что ядерная безопасность Европы не может зависеть от государства, которое сознательно поставило ее под угрозу.

"Единственное устойчивое решение – возвращение Запорожской АЭС ее законному владельцу и оператору – Украине", – подытожил свое заявление глава МИД Украины.

Напомним, что ночью 8 ноября Запорожская АЭС вновь была обесточена. Станция потеряла питание от последней работавшей линии 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей ее связь с украинской энергосистемой, попытки повторного включения линии оказались безуспешными.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября в МАГАТЭ заявляли о подготовке нового перемирия на ЗАЭС.

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