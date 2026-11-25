Персональные санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским против пятого президента Украины Петра Порошенко, оказались более жесткими по срокам действия, чем ограничения в отношении российских компаний, медиаструктур и лиц, причастных к деятельности на временно оккупированных территориях. В частности, все 17 видов санкций против Порошенко действуют бессрочно.

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В то же время экономические и финансовые ограничения в отношении российских фигурантов последних санкционных пакетов ввели на десять лет. Об этом свидетельствует содержание указов, опубликованных на сайте президента Украины.

Какие санкции ввели против Порошенко

Согласно Указу №81/2025 от 12 февраля 2025 года, против Петра Порошенко ввели 17 видов ограничительных мер.

К ним относятся блокировка активов, полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на приобретение земельных участков.

Также санкции предусматривают запрет на заключение договоров и совершение сделок с ценными бумагами, а также на выплату дивидендов. Все без исключения ограничения в этом пакете применили бессрочно.

Каков срок действия санкций против российских компаний

В Указе №1134/2026 от 23 ноября 2026 года для фигурантов определили срок действия санкций "бессрочно; десять лет".

В то же время бессрочным в этом случае является только лишение государственных наград Украины. Экономические и финансовые ограничения, в частности блокировка активов и прекращение торговых операций, будут действовать десять лет.

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В этот санкционный пакет вошли российские компании, причастные к хозяйственной деятельности на оккупированных территориях и вывозу украинской сельхозпродукции. Среди них – ООО "Биол" в захваченном Мелитополе, "Бичевнинский элеватор", "Юго-западная торговая компания" и "ТехноИнвестПсков".

Кроме того, ограничения ввели против украинских компаний "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство", которые связывают с распространением российской пропаганды.

Какие еще санкции Зеленский ввел в ноябре

В ноябре 2026 года Владимир Зеленский подписал еще несколько санкционных указов.

Главные истории дня

В частности, 23 ноября Указом №1135/2026 ограничения ввели против так называемых депутатов оккупационных советов в Крыму, российских чиновников и структур Ростехнадзора, причастных к оккупации Запорожской АЭС.

Ранее, 16 ноября, президент ввел санкции против семи судов российского "теневого флота", которые перевозят оружие и технику для армии РФ. Также под ограничения попали шестеро российских должностных лиц, ответственных за принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированных территориях.

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Согласно этому указу, санкции будут действовать бессрочно в части лишения государственных наград, а остальные ограничения применили на десять лет.

Соответствует ли бессрочная блокировка активов закону

Согласно Закону Украины "О санкциях", решение о применении ограничительных мер должно содержать конкретный срок их действия.

Исключение предусмотрено только для санкций, которые приводят к прекращению прав или по своему содержанию не могут применяться временно. В частности, речь идет о лишении государственных наград Украины.

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В то же время блокировка активов в пункте 1 части первой статьи 4 закона прямо определена как "временное лишение права пользоваться активами и распоряжаться ими".

Таким образом, бессрочное применение блокировки активов и других текущих экономических ограничений противоречит содержанию закона.

Как сообщал OBOZ.UA, власти планируют помешать законному рассмотрению в Большой Палате Верховного Суда иска об отмене санкций против пятого президента, народного депутата и лидера