Есть такой психологический феномен, который называют синдромом самозванца. Это когда человек, обладая достаточными знаниями, опытом и профессиональными достижениями, постоянно сомневается в собственной компетентности и переживает, что занимает не свое место.

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Так вот, британский журналист Джеймс О’Брайен очень метко подметил, что у Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, наблюдается нечто прямо противоположное синдрому самозванца. И я, послушав последние высказывания этого персонажа, начинаю понимать, что именно имел в виду журналист.

Кушнер в интервью Маттиасу Депфнеру рассказывает нам, что Путин – гроссмейстер политики, историческая фигура, чрезвычайно организованный человек, который прекрасно готовится к встречам, внимательно слушает собеседников и даже делает заметки. Но больше всего меня поразило то, что Кушнер похвалил Путина за его сдержанность, поскольку тот до сих пор не применил против Украины ядерное оружие.

Вы только вдумайтесь в уровень этого морального долбо*бизма. Человек развязал крупнейшую войну в Европе за последние десятилетия, уничтожает целые города, оставляет миллионы людей без электричества и тепла, имеет ордер на арест от Международного уголовного суда из-за незаконной депортации украинских детей, а мы, оказывается, должны еще и оценить его сдержанность.

Меня вообще интересует, по каким критериям в администрации Соединенных Штатов Америки сегодня подбирают людей для решения самых сложных геополитических конфликтов. Достаточно ли для этого удачно жениться на дочери президента, иметь опыт работы с недвижимостью и быть абсолютно убежденным в собственной гениальности?

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Я не отрицаю участия Кушнера в заключении Авраамовых соглашений, но хотел бы понять, почему опыт проведения деловых и отдельных дипломатических переговоров автоматически делает человека компетентным в вопросах российского империализма, истории Восточной Европы и архитектуры европейской безопасности.

Кстати, после завершения первого президентского срока Трампа Кушнер создал инвестиционную компанию Affinity Partners, которая привлекла миллиарды долларов от суверенных фондов стран Персидского залива. Вопросами потенциального конфликта интересов, связанного с этой деятельностью, занимались даже американские сенаторы. Сам Кушнер отрицает наличие неправомерного конфликта между своим бизнесом и дипломатической деятельностью, но мне все же хотелось бы понимать, чьи именно интересы представляет этот человек за столом переговоров.

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Я провел за столами самых разных переговоров достаточно много времени в своей жизни и прекрасно понимаю, что иногда приходится договариваться даже с самыми отвратительными людьми. Но чтобы договориться с преступником, вовсе не обязательно восхищаться его личностью и рассказывать всему миру о его выдающихся способностях.

Кушнер рассматривает войну как проблему, которую можно решить путем заключения сделки, согласовав интересы сторон и создав определенные экономические и безопасностные стимулы для будущего сотрудничества. Но в бизнесе, если ты заключил неудачную сделку, то теряешь деньги, а в нашем случае за ошибки этого самоуверенного мужчины украинцы будут платить своими жизнями.

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И что самое интересное, сам он, скорее всего, не понесет никакой ответственности за последствия этих ошибок.

Возможно, главная проблема современного мира даже не в существовании таких людей, как Путин, а в существовании политических систем, которые позволяют таким людям, как Кушнер, без должной подотчетности и контроля решать судьбы целых народов.

Пока умные и компетентные люди сомневаются, достаточно ли они знают, чтобы взять на себя ответственность за будущее собственной страны, самоуверенные посредственности уже сидят за столами переговоров и перекраивают карту мира.

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