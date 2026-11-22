Атака на российский сухогруз в Финском заливе стала одним из побочных последствий самообороны Украины в войне, развязанной Россией. Украина имеет полное право защищаться от агрессора, подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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Об этом сообщает ERR. Глава МИД Эстонии также заверил, что инцидент не представляет непосредственной военной угрозы для его страны и не привел к повышению уровня угрозы со стороны России.

В то же время Цахкна подчеркнул, что Таллин не давал ни одному иностранному государству разрешения использовать воздушное пространство или акваторию страны для военных операций.

Он также сообщил, что эстонская сторона поддерживает постоянную связь с Финляндией и другими союзниками. По просьбе финских коллег в район инцидента направили корабль ВМС "Генерал Курвитс", который участвовал в тушении пожара на сухогрузе.

Кроме того, Цахкна провел разговор с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен. Он отметил, что обе страны согласовывают свои действия в связи с произошедшим.

"Мы координируем каждый шаг с нашими северными соседями и действуем решительно. Европа все острее ощущает последствия российской агрессии против Украины. Инцидент в Финском заливе – очередной побочный эффект российской захватнической войны и самообороны Украины. Украина имеет право защищаться", – заявил эстонский министр.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также сообщил, что обсудил ситуацию в Финском заливе со своим финским коллегой Петтери Орпо.

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В публикации в социальных сетях он подчеркнул, что Эстония не разрешала использовать свое воздушное пространство и морскую акваторию для нанесения ударов по России. Михал назвал инцидент следствием российской агрессии против Украины и подчеркнул, что она имеет полное право защищаться. По его словам, такую позицию разделяет и финский премьер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Финском заливе у побережья финского города Ловийса вспыхнул пожар на российском сухогрузе Sparta II, который связывали с перевозкой военных грузов для РФ. Судно подверглось атаке беспилотников.

Главные истории дня

К спасательной операции подключились Финляндия, Эстония и Россия. В частности, эстонская сторона направила многоцелевое судно "Генерал Курвитс", а российская – собственное спасательное судно.