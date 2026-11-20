Европа вновь собрала лидеров "коалиции желающих", но на этот раз вопрос гораздо серьезнее, чем очередное подтверждение поддержки Украины. Саммит 19 ноября в Берлине, организованный по приглашению канцлера Фридриха Мерца, с участием британского премьера Энди Бернэма и президента Франции Эммануэля Макрона, был посвящен вопросам продолжения поддержки Украины, "длительным дипломатическим усилиям" и "гарантиям безопасности после войны". Эта встреча должна показать, способны ли европейские страны перейти от политических заявлений к конкретным обязательствам в отношении будущей безопасности Украины.

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За время существования "коалиция желающих" заметно изменилась. Инициатива Эммануэля Макрона, которая изначально должна была объединить страны, готовые рассмотреть отправку военных в Украину после завершения боевых действий, постепенно превратилась в более широкий европейский проект. Теперь речь идет о формировании многонациональных сил, военной помощи Киеву, логистике и механизмах сдерживания Москвы. Первые масштабные учения в Польше свидетельствуют о том, что эта работа уже выходит за рамки дипломатических обсуждений.

Амбициозные планы сталкиваются с главной проблемой: США не готовы гарантировать непосредственное участие своих войск в защите Украины, а европейцы до сих пор не дали четкого ответа, как будут действовать, если Россия атакует их контингент. Хватит ли британских и французских сил, чтобы заставить Кремль отказаться от нового нападения? И готовы ли Лондон и Париж рисковать прямым столкновением с российской армией?

О том, чего ждать от саммита "коалиции желающих" и может ли она стать гарантией безопасности Украины, – в материале OBOZ.UA

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Берлинский саммит: почему встреча проходит именно сейчас и чего от нее ждут

Официальная тема встречи – совместная работа ради мира в Украине и европейской безопасности. За дипломатическими формулировками стоит гораздо более сложная задача: Европа пытается закрепить за собой место за столом переговоров, определить пределы собственных обязательств перед Украиной и не допустить, чтобы будущее завершение войны решали исключительно Вашингтон и Москва.

Не стоит ожидать, что после встречи в Берлине появится окончательная договоренность о размещении иностранных войск в Украине или будет утвержден полный механизм гарантий безопасности. Для этого пока нет достаточного политического единства, а позиция Вашингтона относительно собственного участия в обеспечении этих гарантий остается недостаточно определенной. Однако есть несколько практических вопросов, по которым можно будет оценить результативность саммита.

Главные истории дня

Прежде всего это военная помощь на 2027 год. Фридрих Мерц еще 3 ноября, во время встречи с Зеленским в Берлине, заявил, что участники коалиции должны согласовать объемы дальнейшей поддержки Украины. Немецкий канцлер отдельно подчеркивал военную составляющую, в частности поставки боеприпасов, средств ПВО и вооружения для украинской армии.

Второе важное направление – насколько конкретными станут гарантии безопасности. Готовы ли европейские страны взять на себя обязательства по военной помощи в случае нового российского нападения? Какую роль в этом будут играть США? Будет ли определен механизм реагирования на нарушение будущего перемирия?

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Третье – готовность к практической реализации военных планов. Учения Koalicja 26.2 в Польше завершаются 22 ноября. Их результаты позволят оценить, насколько быстро союзники способны развернуть многонациональные силы, обеспечить их логистику и организовать взаимодействие между подразделениями разных стран.

В целом речь идет не об очередной встрече с традиционными заявлениями о поддержке Украины. Европа должна показать, что способна быть самостоятельным участником переговоров и готова подкрепить свои политические обещания конкретными военными и финансовыми решениями.

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Виткофф и Кушнер также в Берлине

Одна из самых интересных частей встречи может развернуться во время переговоров с представителями американской администрации. Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также посетили Берлин для встречи с украинскими и европейскими представителями. Главные темы переговоров – гарантии безопасности для Украины, которые должны предотвратить новое российское нападение, и план послевоенного восстановления украинской экономики. Американская сторона хочет обсудить не только условия прекращения войны, но и то, как должна выглядеть Украина после ее завершения и кто будет отвечать за ее безопасность и восстановление.

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Речь идет о попытке объединить два вопроса, которые фактически нельзя рассматривать по отдельности. Без реальных гарантий безопасности любые планы экономического восстановления будут оставаться под угрозой нового российского вторжения. В то же время без понятной экономической перспективы Украине будет гораздо сложнее обеспечить долгосрочную устойчивость после войны. Для Украины важно, чтобы эти договоренности не превратились в политические обещания, у которых не будет реального механизма выполнения. Заявления, прозвучавшие после встречи Зеленского со спецпосланниками Трампа, были довольно общими. Президент Украины выразил надежду, что американцы помогут как можно скорее организовать первую многостороннюю встречу на уровне команд, но уже при полном присутствии Европы.

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От заявлений к военной практике: что показывают учения в Польше

Пока дипломаты обсуждают будущие гарантии безопасности, участники коалиции проверяют, способны ли обеспечить их военными средствами. С 9 по 22 ноября на полигоне Нова-Демба в Польше проходят многонациональные учения Koalicja 26.2. Это первая масштабная практическая проверка сил, которые могут быть привлечены к поддержке Украины после прекращения боевых действий. В маневрах участвуют около 2800 военнослужащих из 11 стран. Польша обеспечивает логистическую поддержку, французские и британские подразделения играют ведущую роль. Еще около 2000 польских военнослужащих задействованы в обеспечении учений, отмечает аналитический центр OSW. Польша выступает прежде всего тыловой базой для переброски войск и снабжения. Варшава неоднократно заявляла, что не планирует отправлять собственные подразделения непосредственно в Украину.

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Главная задача – проверить способность союзников быстро сформировать многонациональные силы, перебросить их в нужный район и наладить взаимодействие. Военные отрабатывают перемещение техники через границы, командование, логистику, связь, защиту личного состава и противодействие беспилотникам. Также проверяют воздушный компонент и возможности разминирования морских путей. Украинские военные участвуют в подготовке и отработке отдельных элементов взаимодействия.

Важно, что эти силы не предназначены для контроля прекращения огня или выполнения традиционных миротворческих функций. По данным польского Минобороны, их задача – поддержка украинской армии, обучение военных, восстановление ее потенциала, разминирование и другие меры по укреплению безопасности после завершения боевых действий.

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Масштаб учений остается ограниченным: из 37 государств коалиции присоединились лишь 11, причем не все готовы направлять военных в Украину. Это свидетельствует о значительной дистанции между политической поддержкой и готовностью непосредственно участвовать в военной операции.

Британско-французский контингент в Украине

Отдельная часть дискуссии о гарантиях безопасности – возможное размещение британских и французских военных в Украине после прекращения боевых действий. The Times сообщало о подготовке подразделений, которые могут прибыть примерно через месяц после заключения мирного соглашения и официального обращения Киева. Министр обороны Великобритании Вес Стритинг называл это реальным планом. Однако численность контингента и его полномочия еще окончательно не определены.

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Особенно сложный вопрос – правила применения оружия. По сообщениям западных чиновников, британские военные и их союзники смогут открывать ответный огонь по атакам российских подразделений. Это уже отличает такую миссию от обычной наблюдательной, которая лишь фиксирует нарушения договоренностей. Иностранные военные с правом вооруженного ответа становятся частью системы сдерживания: Кремлю придется учитывать риск столкновения не только с украинской армией, но и с войсками европейских государств.

Но ограничатся ли союзники защитой собственных позиций, если Россия снова начнет масштабное наступление? Готовы ли Лондон и Париж реагировать на более широкие атаки против Украины? Без ответов на эти вопросы присутствие иностранных военных вряд ли убедит Москву отказаться от новой агрессии.

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Не определена и численность будущей миссии. Ранее в Великобритании обсуждали потребность в силах численностью до 64 тысяч военнослужащих для масштабной операции. Нынешние приготовления значительно скромнее. К тому же готовность участвовать в учениях еще не означает, что страны действительно направят свои войска в Украину. Одного присутствия контингента будет недостаточно: нужны разведка, ПВО, логистика и заранее согласованные правила реагирования на новое российское нападение.

Главная проблема коалиции – отсутствие четких американских обязательств

Не стоит ни считать коалицию будущим европейским военным щитом, который автоматически защитит Украину, ни списывать ее со счетов как объединение, не имеющее практического значения. Даже без размещения иностранных войск она может обеспечивать поставки оружия, боеприпасов и ПВО, финансирование, совместное производство вооружений и военную логистику. Еще одно направление – долгосрочное усиление ВСУ за счет обучения, перевооружения и разведывательной поддержки. Однако вопрос о том, способна ли Европа самостоятельно защитить Украину от нового российского вторжения, остается открытым. От Вашингтона не обязательно требуют направить войска в Украину. Гораздо важнее, готовы ли США обеспечить союзников необходимыми ресурсами. Парижская декларация от 6 января 2026 года определила основные составляющие будущих гарантий: контроль за прекращением огня, долгосрочное вооружение ВСУ, создание многонациональных сил MNF-U и помощь в случае нового российского нападения. Однако конкретные американские обязательства до сих пор не определены.

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Для европейских армий это серьезная проблема. США располагают спутниковой разведкой, транспортной авиацией, самолетами-заправщиками, мощной логистикой и системами ПВО, которые Европа не сможет быстро заменить. Без этой поддержки развертывание контингента будет сложнее, а его возможности в случае масштабного российского наступления – ограниченными. Неизвестно и то, как Вашингтон отреагирует, если российские войска атакуют британских или французских военных в Украине. Предоставят ли США разведданные, оружие и логистическую помощь? Готов ли Дональд Трамп допустить прямое военное столкновение европейских государств с Россией? Ответы на эти вопросы европейцы надеются получить во время переговоров Уиткоффа и Кушнера в Берлине – прежде чем брать на себя конкретные обязательства по безопасности Украины.

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Выдержит ли коалиция внутренние проблемы и перемены

Сам факт участия 36 государств в работе "коалиции желающих" не означает, что все они готовы предоставить войска, вооружение или взять на себя обязательство воевать в случае российского нападения, да еще и в долгосрочной перспективе. Это одна из главных слабостей коалиции. Есть страны, готовые участвовать в военной миссии, есть те, кто согласен на логистическую поддержку, финансирование или обучение украинских военных. А есть государства, которые принципиально не хотят отправлять своих солдат на территорию Украины.

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Польша – показательный пример. Она участвует в учениях и готова обеспечивать логистику, но не планирует отправлять собственный контингент в Украину. Турция также может вносить вклад в отдельные задачи в сфере безопасности, не обязательно присоединяясь к наземной миссии.

Есть и другая проблема – смена правительств. То, что сегодня обещают Макрон, Бернхем или Мерц, не обязательно будут безоговорочно поддерживать их преемники. Если обязательства не получат надлежащего юридического оформления и одобрения парламента, их долгосрочная устойчивость останется под вопросом.

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Готовы ли европейцы переступить через угрозы Путина

Для Кремля размещение британских, французских или других европейских военных в Украине остается неприемлемым. 12 ноября во время встречи со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин заявил, что любые иностранные войска на украинской территории станут законной целью для российской армии. По его словам, их размещение после заключения мирного соглашения будет означать фактическое возобновление войны.

Это уже не просто дипломатическое возражение против планов коалиции, а прямая угроза. Москва фактически предупреждает Лондон и Париж, что их военные могут оказаться под российскими ударами даже после завершения боевых действий. Для Кремля присутствие западных подразделений означает потерю возможности беспрепятственно давить на Украину военной силой.

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Учитывая это, перед европейскими лидерами встает принципиальный вопрос: готовы ли они переступить через угрозы Путина и действительно направить своих военных? Ведь если Россия атакует британский или французский контингент, это будет уже не просто нарушением перемирия, а прямым столкновением с армиями европейских государств. И тогда придется выполнять собственные обязательства, а не ограничиваться дипломатическими заявлениями. Именно готовность Лондона, Парижа и других союзников действовать в таких условиях определит, станет ли будущая миссия реальным сдерживающим фактором для Москвы.

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Европе пора переходить от заявлений к конкретным действиям

Берлинская встреча "коалиции желающих" может стать одним из важных этапов в переговорах о завершении войны в Украине. Впервые в таком формате ожидается полноценное участие представителей американской администрации, в частности спецпосланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Главная задача – согласовать позиции Украины, европейских государств и США относительно дальнейшего переговорного процесса – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, который возглавлял миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

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"Самое существенное сейчас – согласование позиций Украины, европейских стран и Соединенных Штатов относительно мирных переговоров. Все остальное – детали, с которыми делегации придут к столу переговоров", – подчеркивает Долгов.

По его мнению, в переговорном процессе есть еще одна опасная тенденция. Вместо прекращения боевых действий Россия пытается перевести дискуссию на перестройку всей системы европейской безопасности. В такой конструкции вопросы Украины, территорий и гарантий безопасности становятся частью большой сделки между Москвой и Западом. Это позволяет Кремлю вновь поднимать вопросы сфер влияния, ограничения военного присутствия западных государств и пересмотра принципов европейской безопасности. Фактически Россия стремится изменить правила безопасности в Европе, не отвечая за развязанную войну.

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Еще одна проблема – сложность принятия решений в ЕС и НАТО, где действует принцип консенсуса. Среди членов этих объединений есть государства, не готовые поддерживать военные решения в отношении Украины или ограничивающие помощь. Поэтому дипломат предлагает не полагаться исключительно на эти структуры

"Коалиция желающих" имеет иную природу: в нее входят не только государства Евросоюза, но и Великобритания, Норвегия и другие партнеры, готовые брать на себя конкретные обязательства. Такой формат потенциально способен действовать быстрее, не ожидая согласия всех членов крупных международных объединений, – считает Долгов.

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Одной из главных задач коалиции дипломат называет создание механизма военного сдерживания России, в частности за счет присутствия европейских военных в Украине после прекращения боевых действий. Москва выступает против такого сценария и угрожает атаками на британские и французские подразделения. По мнению Долгова, Европа не должна позволять Кремлю определять, какие решения принимать в вопросах собственной безопасности. Россия сама не спрашивала разрешения у Запада, когда привлекала северокорейских военных, размещала ядерное оружие в Беларуси и усиливала военное присутствие в Калининградской области.

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Но политической готовности недостаточно. Европейцам нужно доказать, что они способны действовать несмотря на российские угрозы и обеспечить свои подразделения необходимыми ресурсами. Учения "коалиции желающих" в Польше, которые продлятся до 22 ноября, Долгов рассматривает как практическую проверку этих возможностей. В то же время он не ожидает одинаковой активности от всех участников: часть стран отказывается от военной помощи, другие сокращают финансирование или выдвигают дополнительные условия.

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"На мой взгляд, постепенно сформируется ядро коалиции, в которое войдут государства, готовые не только подписывать декларации, но и выделять средства, поставлять вооружение и принимать сложные политические решения. Именно по этому принципу стоит оценивать эффективность объединения. Количество подписантов документов в поддержку территориальной целостности Украины еще не означает готовности противостоять России. Политические заявления и конкретные обязательства – разные вещи", – считает Долгов.

Отдельно дипломат обращает внимание на финансирование. Предложения Германии по использованию европейских ресурсов нельзя автоматически распространять на всю "коалицию желающих", ведь в нее входят и страны вне ЕС. Механизмы финансирования военной поддержки и будущих гарантий еще предстоит согласовать. Важным остается и формат "Рамштайн", в рамках которого партнеры договариваются о поставках оружия и финансировании его закупок. По мнению Долгова, различные международные инициативы нужно сосредоточить на наиболее насущных потребностях Украины – противодействии баллистическим ракетам, усилении ПВО и обеспечении армии вооружением накануне зимы.

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Игорь Долгов не считает, что "коалиция желающих" исчерпала свои возможности. Учения в Польше свидетельствуют о переходе от политических договоренностей к практической подготовке. Теперь главное – превратить эти наработки в конкретные обязательства перед Украиной.

"Для Украины принципиально важно, чтобы Берлинская встреча не завершилась очередным подтверждением поддержки. Киев должен добиться согласования позиций с Вашингтоном и европейскими столицами, конкретизации военных обязательств и понимания того, как именно партнеры будут реагировать на возможную новую агрессию России. Пришло время конкретных действий для "коалиции желающих". Не только говорить о гарантиях безопасности или возможном размещении войск, а брать на себя больше ответственности", – подытоживает Игорь Долгов.