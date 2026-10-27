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Михаил Бродский
Михаил Бродский

Председатель редакционного совета

Новости политики / Мнения
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Блог |

Саарская модель для временно оккупированных территорий Украины: прецедент отложенного суверенитета

Саарская модель для временно оккупированных территорий Украины: прецедент отложенного суверенитета
Карта. Источник: deepstatemap.live

Дискуссия о будущем временно оккупированных Россией украинских территорий – Донбасса и Крыма – сейчас находится в тупике.

Однако история знает прецеденты, когда, казалось бы, неразрешимый территориальный конфликт между крупными державами решался

● не силой и не капитуляцией какой-либо из сторон,

● а с помощью механизма временного международного управления с последующим волеизъявлением населения.

Саарская модель – один из самых ярких таких примеров, и она заслуживает изучения в контексте украинского вопроса.

Саарский прецедент

После I мировой войны страны-победительницы по Версальскому договору 1919 года вывели Саарскую область – небольшой, но стратегически важный угольно-промышленный регион на границе Германии и Франции – из состава Германии.

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Союзники не передали его Франции напрямую: Саар был передан под управление Лиги Наций на определенный срок – 15 лет.

Договор прямо предусматривал: после окончания переходного периода население само решит свою судьбу на референдуме.

В январе 1935 года 90% жителей проголосовали за возвращение в Рейх. Результат отражал прежде всего силу этнической и культурной идентичности – фактор, оказавшийся сильнее идеологических предостережений.

После Второй мировой войны ситуация повторилась с некоторыми вариациями. Франция вновь оккупировала Саар. Но впоследствии Саарский вопрос стал последним препятствием на пути франко-германского примирения, был проведен референдум, и уже 1 января 1957 года Саар политически воссоединился с ФРГ.

Почему это актуально для Украины

Логика модели остается привлекательной по нескольким причинам.

Во-первых, она позволяет остановить активную фазу войны без юридического признания аннексии. Передача Донбасса и Крыма под временное международное управление – ООН, ОБСЕ или специально созданной структуры – фиксирует вопрос суверенитета как открытый, не решенный в пользу России.

Во-вторых, она создает временной горизонт. Саарская модель показала: 10–15 лет нейтрального управления способны изменить политический климат и условия для волеизъявления. За это время возможны демилитаризация, возвращение перемещенных лиц, восстановление экономики и – самое главное – постепенное выветривание пропагандистского влияния.

В-третьих, это приемлемый выход для международных партнеров Украины. Модель отложенного суверенитета дает им аргумент: не капитуляция, а процедура.

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Источник:facebook.com
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