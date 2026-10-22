Просто факты:

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1. Украина провозгласила свою независимость в январе 1918 года, почти на год раньше Польши. Но у УНР были очаровательные соседи.

Если бы Россия, Польша и Румыния не встали на пути независимости Украины – не пришлось бы бороться за независимость ни Шухевичу, ни Бандере, ни Ольжичу, ни Мельнику, ни ОУН, ни УПА.

2. Волынь принадлежала УНР. Волынь не лежала на дороге. Если бы Польша не влезла на Волынь, где в 1918 году проживало примерно 10% поляков, – там никогда не было бы никакой "Волынской резни": ведь УНР уважала права национальных меньшинств. Но Польша и Россия сделали все, чтобы уничтожить УНР (см. п. 1).

3. 18 марта 1921 года для Украины – это то же самое, что для Польши 23 августа 1939 года: ведь для советской Украины роль Пилсудского в 1918-1921 годах становится тем же, чем для Польши – роль Сталина в 1939 году.

Для украинцев предательство Польши в Риге стоило около 7 миллионов жизней.

В то же время следствием Рижского соглашения Польши и России стало то, что молодые украинцы превратились в мобилизационный резерв Кремля. Они этого не хотели. Но см. п. 1.

4. В качестве мобилизационного резерва Кремля украинцы оказались в советской армии и, очевидно, не обладали субъектностью. Но там они с лета 1941 года сражались против Гитлера на стороне Объединенных Наций.

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5. В сентябре 1939 года Польша не смогла противостоять немецкой агрессии и капитулировала за четыре недели: все руководство страны бежало за границу, а войско сложило оружие (в частности, на Волыни). Украина помнит, что это значит и во сколько обойдется потеря независимости (см. п. 1 и 3), поэтому в феврале 2022 года украинцы не сложили оружие в обстоятельствах, подобных ситуации в Польше в сентябре 1939 года. Но это мы немного забежали вперед.

6. На территории Польши в вооруженной борьбе против войска Третьего Рейха и его сателлитов погибло в три раза больше солдат и офицеров, мобилизованных из Украины, чем солдат и офицеров, мобилизованных из Польши: около 700 тысяч украинцев против 240 тысяч поляков.

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7. В общей сложности в вооруженной борьбе против вермахта на территории Польши погибло столько солдат и офицеров, мобилизованных из Украины, что из них можно было бы сформировать 230 дивизий или (примерно) 1400 батальонов.

Подчеркиваю: все эти люди отдали свои жизни в борьбе против Гитлера и на стороне Объединенных Наций.

Но в Польше хотят говорить лишь об одной дивизии, состоявшей из украинцев ("Галичина"), и двух батальонах ("Нахтигаль" и "Роланд").

Хорошо, давайте поразмышляем и об этом: как же нужно было Польше допечь украинцев, чтобы некоторые из них начали считать, что пойти на службу к Гитлеру – лучший выбор?!

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8. Итак, в вооруженной борьбе с Гитлером на территории Польши погибли 240 тысяч поляков и 700 тысяч украинцев.

В то же время в вермахте против сил Объединенных Наций, в частности на территории Украины, воевали около 450 тысяч поляков (по оценке Рышарда Карчмарека). Все коллаборационистские милитаризированные формирования, состоявшие из украинцев на протяжении всей Второй мировой войны, вместе насчитывали около 250 тысяч.

То есть поляков в вермахте было в два раза больше, чем погибших в борьбе с вермахтом.

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Всего в вооруженной борьбе против вермахта украинцев погибло в 12 раз больше, чем поляков – более 3 миллионов.

Что было – то было. В истории обеих стран была и борьба против нацизма, и коллаборационизм с нацизмом. Только баланс разный.

С украинской перспективы поляки против нацизма и не боролись. Вклад украинцев в победу Объединенных Наций над нацизмом в разы весомее.

9. Если кому-то в Польше что-то не нравится в том, что украинцы помнят то, чего в Польше помнить не хотят, – это не означает, что этого не было, а просто означает, что многие поляки неадекватно воспринимают свою роль в истории.

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10. Многих проблем в истории и тогда, и теперь удалось бы избежать, если бы Польша не встала на пути независимости Украины в 1918-1921 годах. А значит – см. п. 1!

P.S.

За прошедшую ночь по Киеву прилетело больше 20 баллистических ракет. Это очень интересно: враг бомбит украинцев, а поплавило поляков.

P.P.S. Извините, я устал объяснять, что между причинами и следствиями есть прочные и неразрывные связи. Польша должна официально извиниться за то, что встала на пути независимости Украины.

Но вы верите, что Karol Nawrocki на это способен?

Вот именно…

А! Вот еще:

"Публичное отрицание правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке (…) признается надругательством над памятью борцов за независимость Украины в XX веке, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

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