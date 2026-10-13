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"Движущая сила": Карпентер назвал две страны, которые могут возглавить сдерживание России и поддержку Украины

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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icon 3,2 т.
"Движущая сила": Карпентер назвал две страны, которые могут возглавить сдерживание России и поддержку Украины
Майкл Карпентер

Польша и Германия могут стать основой европейской коалиции, призванной сдерживать Россию и усилить помощь Украине. К этому союзу также могут присоединиться страны Северной Европы, Прибалтики и Великобритания.

Такое мнение высказал американский дипломат Майкл Карпентер, передает "Эспресо". Однако, подчеркнул он, инфляция и рост цен затрудняют европейским лидерам оказание поддержки Украине.

Туск и Мерц могут сыграть ключевую роль в сдерживании РФ

"На мой взгляд, Польша и Германия могли бы стать движущей силой новой политики сдерживания России и поддержки Украины. Обе страны настроены очень серьезно. В Польше главную роль здесь играет премьер Туск. Канцлер Мерц, к сожалению, не слишком популярен в Германии, где набирают силу правые. Но он готов и в дальнейшем поддерживать Украину и хорошо понимает, насколько это важно со стратегической точки зрения", – считает Карпентер.

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Эксперт добавил, что к потенциальной коалиции в поддержку Украины могут присоединиться страны Северной Европы, Прибалтики и Великобритания.

Вместе с тем он обратил внимание на рост инфляции, цен на энергоносители и общественное недовольство, что укрепляет позиции правых политических сил в Европе. По оценке американского дипломата, эти внутренние вызовы затрудняют правительствам возможность наращивать помощь Украине, поскольку граждане сами сталкиваются с удорожанием жизни и риском безработицы.

Дипломат назвал шаг по укреплению обороны Украины

Карпентер отметил, что европейским странам следует рассматривать войну России против Украины как вопрос собственной стратегической безопасности. Одним из практических решений он назвал передачу Киеву замороженных российских активов, которые можно было бы направить на расширение производства и укрепление оборонного потенциала Украины.

"Эти средства позволили бы создать огромные дополнительные производственные мощности. А это могло бы существенно ускорить завершение войны – она могла бы закончиться гораздо раньше, чем при нынешнем развитии событий", – подчеркнул Карпентер.

Дипломат отметил, что затянувшаяся война изматывает не только Украину, но и европейские государства. Поэтому, по его словам, странам Европы необходимо согласовать общий подход к вызовам в сфере безопасности и проявить политическую решимость, чтобы приблизить окончание войны.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что существенного прорыва в мирных переговорах о прекращении войны в Украине можно достичь в ходе личной встречи Зеленского с Путиным. Он считает, что самые сложные противоречия могут быть окончательно решены только при участии президентов.

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