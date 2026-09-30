Украина инициировала срочное обсуждение гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Этот вопрос будет рассмотрен 1 октября. Украинская делегация проинформирует о положении гражданского населения и призовет к немедленному оказанию гуманитарной помощи городу.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он призвал государства-участники осудить агрессора и оказать максимальное давление на Россию

По его словам, российские оккупационные власти фактически удерживают гражданских лиц, в том числе детей, в заложниках, а ситуация в Олешках является критической и требует неотложной международной реакции.

Украина требует гуманитарного доступа к Олешкам

В ходе заседания украинская делегация должна проинформировать государства-участники ОБСЕ о ситуации, которую создали российские оккупационные власти в городе.

Сибига подчеркнул, что речь идет не просто о сложных гуманитарных условиях, а о рукотворной гуманитарной катастрофе, ответственность за которую несут российские оккупанты.

"Делегация Украины проинформирует государства-участники о ужасающей ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые удерживают гражданских лиц, в частности детей, в заложниках. Это не что иное, как гуманитарная катастрофа, вызванная действиями человека", – заявил Сибига.

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Министр призвал швейцарское председательство в ОБСЕ и все государства-участники осудить Россию как агрессора и оказать на нее максимально сильное давление.

"Олешки нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Россию необходимо заставить немедленно ее предоставить", – подчеркнул глава МИД Украины.

Украина в очередной раз предупреждает о российской пропаганде

Отдельно Сибига заявил, что Украина продолжит разоблачать циничную российскую пропаганду относительно ситуации на оккупированных территориях.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно знать правду о том, что происходит в Олешках. По его словам, гуманитарная ситуация в городе требует не информационных манипуляций, а конкретных международных действий.

Главные истории дня

Украина рассчитывает, что рассмотрение вопроса в Постоянном совете ОБСЕ привлечет внимание государств-участников к положению гражданского населения в Олешках и усилит международное давление на Россию с целью обеспечения немедленной гуманитарной помощи.

Ситуация в оккупированных Олешках критическая

В городе остаются мирные жители, среди которых есть дети. В то же время российские силы ограничивают возможности людей получать необходимую помощь и препятствуют эвакуации. Фактически оккупанты держат Олешки в блокаде.

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Все въезды в город и дороги, ведущие к нему, заминированы, поэтому доставить туда гуманитарные грузы или организовать коммерческие поставки фактически невозможно. Последние запасы продуктов завезли еще в конце мая.

Олешки остались без электроэнергии, газа и централизованного водоснабжения еще с лета 2023 года, жители испытывают острую нехватку питьевой воды и медикаментов. Из-за близости к линии фронта передвижение по городу опасно, ведь люди могут оказаться под ударами артиллерии и атаками российских FPV-дронов.

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Как сообщал OBOZ.UA:

Россия сознательно морит голодом жителей оккупированных Олешек. Жители города остались без еды, воды, электричества, газа и медицинской помощи. Из-за отсутствия продуктов люди уже вынуждены есть сорняки, дети страдают от голода.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ситуацию в Олешках "полной блокадой" со стороны российских сил. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, он призвал международное сообщество оказать давление на Россию, чтобы добиться доступа гуманитарной помощи в город.

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Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

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