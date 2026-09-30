Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной Приходько"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной ПриходькоВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель ПутинаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель Путина"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиакаПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила название

"Рукотворная гуманитарная катастрофа": Украина созывает в ОБСЕ экстренное рассмотрение ситуации в оккупированных Олешках

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read3 мин
icon 327
"Рукотворная гуманитарная катастрофа": Украина созывает в ОБСЕ экстренное рассмотрение ситуации в оккупированных Олешках
Украина созывает экстренное заседание ОБСЕ в связи с гуманитарной катастрофой в Олешках
Источник: Коллаж OBOZ.UA

Украина инициировала срочное обсуждение гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Этот вопрос будет рассмотрен 1 октября. Украинская делегация проинформирует о положении гражданского населения и призовет к немедленному оказанию гуманитарной помощи городу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он призвал государства-участники осудить агрессора и оказать максимальное давление на Россию

По его словам, российские оккупационные власти фактически удерживают гражданских лиц, в том числе детей, в заложниках, а ситуация в Олешках является критической и требует неотложной международной реакции.

''Рукотворная гуманитарная катастрофа'': Украина созывает в ОБСЕ экстренное рассмотрение ситуации в оккупированных Олешках

Скриншот

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 556
"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе
icon 556
"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе
Глеб ИвановГлеб Иванов
icon 155
От декларации к действию: Порошенко в ПАСЕ призвал к созданию трибунала над Кремлем и выплате справедливой компенсации Украине
icon 155
От декларации к действию: Порошенко в ПАСЕ призвал к созданию трибунала над Кремлем и выплате справедливой компенсации Украине
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 13,7 т.
Путин сделал циничное заявление о Донбассе и "гарантиях безопасности" для России
icon 13,7 т.
Путин сделал циничное заявление о Донбассе и "гарантиях безопасности" для России

Украина требует гуманитарного доступа к Олешкам

В ходе заседания украинская делегация должна проинформировать государства-участники ОБСЕ о ситуации, которую создали российские оккупационные власти в городе.

Сибига подчеркнул, что речь идет не просто о сложных гуманитарных условиях, а о рукотворной гуманитарной катастрофе, ответственность за которую несут российские оккупанты.

"Делегация Украины проинформирует государства-участники о ужасающей ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые удерживают гражданских лиц, в частности детей, в заложниках. Это не что иное, как гуманитарная катастрофа, вызванная действиями человека", – заявил Сибига.

Министр призвал швейцарское председательство в ОБСЕ и все государства-участники осудить Россию как агрессора и оказать на нее максимально сильное давление.

"Олешки нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Россию необходимо заставить немедленно ее предоставить", – подчеркнул глава МИД Украины.

Украина в очередной раз предупреждает о российской пропаганде

Отдельно Сибига заявил, что Украина продолжит разоблачать циничную российскую пропаганду относительно ситуации на оккупированных территориях.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно знать правду о том, что происходит в Олешках. По его словам, гуманитарная ситуация в городе требует не информационных манипуляций, а конкретных международных действий.

Украина рассчитывает, что рассмотрение вопроса в Постоянном совете ОБСЕ привлечет внимание государств-участников к положению гражданского населения в Олешках и усилит международное давление на Россию с целью обеспечения немедленной гуманитарной помощи.

''Рукотворная гуманитарная катастрофа'': Украина созывает в ОБСЕ экстренное рассмотрение ситуации в оккупированных Олешках

Олешки на карті бойових дій

Источник: deepstatemap

Ситуация в оккупированных Олешках критическая

В городе остаются мирные жители, среди которых есть дети. В то же время российские силы ограничивают возможности людей получать необходимую помощь и препятствуют эвакуации. Фактически оккупанты держат Олешки в блокаде.

Все въезды в город и дороги, ведущие к нему, заминированы, поэтому доставить туда гуманитарные грузы или организовать коммерческие поставки фактически невозможно. Последние запасы продуктов завезли еще в конце мая.

Олешки остались без электроэнергии, газа и централизованного водоснабжения еще с лета 2023 года, жители испытывают острую нехватку питьевой воды и медикаментов. Из-за близости к линии фронта передвижение по городу опасно, ведь люди могут оказаться под ударами артиллерии и атаками российских FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия сознательно морит голодом жителей оккупированных Олешек. Жители города остались без еды, воды, электричества, газа и медицинской помощи. Из-за отсутствия продуктов люди уже вынуждены есть сорняки, дети страдают от голода.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ситуацию в Олешках "полной блокадой" со стороны российских сил. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, он призвал международное сообщество оказать давление на Россию, чтобы добиться доступа гуманитарной помощи в город.

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

Похожие темы
Война в УкраинеВоенные преступления РоссииУкраинаАлешкиРоссия - страна-агрессорОБСЕАндрей СибигаАндрей Сибига
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться