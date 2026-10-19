Рубио заявил, что Трампу ''неприятно видеть'' удары России по жилым домам Киева. Видео

Президенту США Дональду Трампу неприятно видеть, как российские баллистические ракеты попадают в жилые дома Киева. Он также негативно воспринимает то, что такие удары приводят к гибели мирных жителей.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя российские удары по украинской столице. Информацию собрал OBOZ.UA.

Что Рубио сказал о реакции Трампа на удары РФ

По словам Рубио, американский президент негативно воспринимает кадры российских атак, на которых баллистические ракеты попадают в многоквартирные дома, а мирные жители гибнут.

"Президенту не нравится видеть эту картину, когда баллистическая ракета попадает в многоквартирный дом в Киеве и в результате этого гибнут мирные жители. Ему это тоже не нравится", — сказал госсекретарь США.

Он также отметил, что именно такие трагические последствия войны затрудняют поиск путей ее завершения.

"Вот почему было так неприятно пытаться найти решение этой проблемы", — добавил Рубио.

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Балистическая атака на Киев: что известно о предупреждениях партнеров и реакции США

В ночь на 19 октября российские войска дважды атаковали Киев баллистическими ракетами. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что перед первым ударом Украина не получила предупреждения от партнеров, тогда как перед второй атакой соответствующая информация поступила. По его словам, причины отсутствия заблаговременного предупреждения в настоящее время выясняют специалисты.

Игнат также подчеркнул, что во время баллистических атак на реакцию остается всего несколько минут, а иногда сигнал воздушной тревоги может прозвучать уже после попадания. В то же время даже несколько секунд могут иметь решающее значение для спасения людей, поэтому украинцам необходимо внимательно следить за сообщениями об угрозе.

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На ситуацию также отреагировал госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что не знает причин отсутствия предупреждения, однако сообщил о предыдущих проблемах с программным обеспечением украинской системы раннего оповещения, которые изучало Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

Как писал OBOZ.UA, российские войска атаковали Киев различными видами вооружения, в частности баллистическими ракетами. В результате удара есть погибшие и пострадавшие, также зафиксированы разрушения и повреждения.