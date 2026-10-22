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Рубио ответил, кто принимает решение о работе Starlink в Украине

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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9,3 т.
Марко Рубио
Марко Рубио. Источник: Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любые решения, касающиеся доступа Украины к системе Starlink и параметров ее работы, принимаются не Белым домом. По его словам, за это отвечает материнская компания SpaceX и лично Илон Маск.

Также глава американской дипломатии подчеркнул, что использование оборудования и предоставляемая скорость передачи данных регулируются частным коммерческим контрактом. Об этом сообщает Reuters.

Противоречия вокруг причин замедления Starshield

Комментарии Рубио прозвучали на фоне сообщений о замедлении работы военной версии спутниковой системы – Starshield, которую украинские силы используют на фронте.

Анонимные источники заявили, что Илон Маск якобы распорядился снизить скорость работы Starshield. При этом они привели разные версии о роли официального Вашингтона.

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Источники Wall Street Journal утверждает, что вопрос обсуждался с Дональдом Трампом и представителями Белого дома как до, так и после введения ограничений. Агентство Reuters, ссылаясь на американских и западных чиновников, указало, что окончательное решение исходило от Белого дома. Эту позицию изначально поддержал и президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Трамп публично заявили о непричастности к происходящему вокруг замедления работы системы. В свою очередь Рубио подчеркнул, что США не отдавали никаких распоряжений о снижении скорости, добавив, что на данный момент параметры работы системы уже восстановлены.

Реакция Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет также призвал рассматривать ситуацию вокруг Starlink исключительно в коммерческой плоскости. Он отметил, что у сервиса есть условия предоставления услуг, соблюдение которых дает SpaceX право принимать соответствующие технические и операционные решения.

Эксперты и чиновники обращают внимание на разницу между продуктами. Если классический Starlink является гражданским сервисом, то Starshield – это специальная военная модификация, разработанная непосредственно для нужд Министерства обороны США. Тем не менее, ни один из официальных представителей Вашингтона не подтвердил, что на SpaceX оказывалось давление с целью отмены каких-либо ограничений.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск якобы по собственной инициативе распорядился урезать возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, предоставляемого Украине. При этом его действия могли не согласовываться заранее с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничениях систем Starshield, с которыми столкнулись украинские военные.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия требует, чтобы компания SpaceX срочно и в полном объеме возобновила работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. В Брюсселе подчеркнули критическую важность сервиса как для украинских военных, так и для гражданских потребностей.

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