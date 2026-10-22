Рубио ответил, кто принимает решение о работе Starlink в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любые решения, касающиеся доступа Украины к системе Starlink и параметров ее работы, принимаются не Белым домом. По его словам, за это отвечает материнская компания SpaceX и лично Илон Маск.

Видео дня

Также глава американской дипломатии подчеркнул, что использование оборудования и предоставляемая скорость передачи данных регулируются частным коммерческим контрактом. Об этом сообщает Reuters.

Противоречия вокруг причин замедления Starshield

Комментарии Рубио прозвучали на фоне сообщений о замедлении работы военной версии спутниковой системы – Starshield, которую украинские силы используют на фронте.

Анонимные источники заявили, что Илон Маск якобы распорядился снизить скорость работы Starshield. При этом они привели разные версии о роли официального Вашингтона.

Источники Wall Street Journal утверждает, что вопрос обсуждался с Дональдом Трампом и представителями Белого дома как до, так и после введения ограничений. Агентство Reuters, ссылаясь на американских и западных чиновников, указало, что окончательное решение исходило от Белого дома. Эту позицию изначально поддержал и президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Трамп публично заявили о непричастности к происходящему вокруг замедления работы системы. В свою очередь Рубио подчеркнул, что США не отдавали никаких распоряжений о снижении скорости, добавив, что на данный момент параметры работы системы уже восстановлены.

РЕКЛАМА

Реакция Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет также призвал рассматривать ситуацию вокруг Starlink исключительно в коммерческой плоскости. Он отметил, что у сервиса есть условия предоставления услуг, соблюдение которых дает SpaceX право принимать соответствующие технические и операционные решения.

Эксперты и чиновники обращают внимание на разницу между продуктами. Если классический Starlink является гражданским сервисом, то Starshield – это специальная военная модификация, разработанная непосредственно для нужд Министерства обороны США. Тем не менее, ни один из официальных представителей Вашингтона не подтвердил, что на SpaceX оказывалось давление с целью отмены каких-либо ограничений.

Главные истории дня

Напомним, американский предприниматель Илон Маск якобы по собственной инициативе распорядился урезать возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, предоставляемого Украине. При этом его действия могли не согласовываться заранее с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничениях систем Starshield, с которыми столкнулись украинские военные.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия требует, чтобы компания SpaceX срочно и в полном объеме возобновила работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. В Брюсселе подчеркнули критическую важность сервиса как для украинских военных, так и для гражданских потребностей.