Рубио непублично признал, что Путин вряд ли согласится на завершение войны до весны 2027 года – СМИ

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил сомнения в возможности дипломатического завершения российско-украинской войны в ближайшие месяцы. Вашингтон пока лишь пытается выяснить, реально ли достичь договоренности с Москвой.

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Об этом сообщает Радіо Свобода. Во время двухдневной встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте Рубио непублично выразил скептицизм относительно перспектив заключения мирного соглашения в ближайшие месяцы.

В частности, он сомневается, что российский диктатор Владимир Путин согласится на завершение войны до весны 2027 года.

Публично глава Госдепартамента США также не стал демонстрировать уверенность в скором дипломатическом урегулировании. Отвечая на вопросы журналистов о возможности договориться с Россией с учетом неизменной позиции Кремля.

"Я не знаю, возможен ли переговорный мир в Украине. Именно это мы и пытаемся выяснить. Не думаю, что кто-то здесь утверждает, будто мы находимся на пороге переговорного урегулирования", – заявил чиновник.

Рубио добавил, что представители президента США Дональда Трампа, в частности Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, уделяют значительную часть своего времени вопросам Украины и Ирана. В то же время госсекретарь подчеркнул, что сейчас не может утверждать, будто стороны близки к заключению соглашения, хотя выразил надежду, что в конечном итоге договоренности удастся достичь.

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Он также уточнил, что непосредственные переговоры по Украине не были предметом обсуждения во время встречи министров иностранных дел G20, которая завершилась 31 октября в Атланте.

Рубио также выразил сомнения относительно вероятности приезда Путина на декабрьский саммит G20, который должен состояться в Майами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио скептически высказался о возможности завершения войны в Украине дипломатическим путем. Он отметил, что в ходе дипломатического процесса станет понятно, возможен ли такой вариант.

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