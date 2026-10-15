Разведданные, Starlink и российский дизель: чем Трамп пытается сломить Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки. Интервью с Безсмертным

Дональд Трамп все более откровенно связывает поддержку Украины с готовностью Киева принять условия прекращения войны, устраивающие Вашингтон, а главное – Россию. Угрозы ограничить обмен разведывательными данными, поставки американского оружия и даже доступ к Starlink дополняют договоренности с Москвой относительно российского дизельного топлива. Как пишет авторитетное издание The Atlantic, за решениями Белого дома может стоять не столько стремление сбить цены на топливо, сколько попытка заставить Украину пойти на уступки России.

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Последние события показывают, что речь уже идет не об абстрактном дипломатическом споре. После очередного российского удара по Киеву украинская сторона заявила, что не получила заблаговременного предупреждения от партнеров о баллистической атаке. Появилась информация, что также была ограничена работа терминалов Starlink, что привело к потере возможности проведения определенных операций на фронте. В то же время Трамп отрицает, что обмен разведданными прекращен.

Москва тем временем получает пространство для маневра. Кремль может зарабатывать на продаже топлива, продолжать военные действия и использовать разногласия между Киевом и Вашингтоном в своих интересах. При этом экономические обещания Трампа пока не приносят очевидного результата: цены на дизельное топливо в США остаются высокими, а дополнительные российские поставки вряд ли изменят ситуацию. При этом соглашение уже вызвало недовольство части республиканцев, требующих возобновить санкционное давление на Россию.

В этой ситуации особая миссия выпадает на долю Европы, которая пытается минимизировать последствия американского разворота. Лондон, Берлин и Париж выступают за сохранение или ужесточение санкций, а в Брюсселе готовят новые ограничения против российской экономики. Однако главный вопрос остается открытым: смогут ли европейские союзники компенсировать возможное сокращение американской помощи и убедить Трампа, что уступки Путину не приближают мир, а дают Кремлю дополнительные ресурсы для продолжения войны?

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Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Безсмертный.

– Все помнят лозунг "Мир через силу". Трамп должен был договориться с Путиным с позиции силы, но сейчас складывается противоположный сценарий – американская сила работает в пользу России. Во время последних российских атак возникли проблемы с оперативным реагированием. Сообщают об ограничениях в работе Starlink, из-за чего могли сорваться операции с применением перехватчиков "Шахедов". Соглашение о дизельном топливе также вызывает вопросы. Речь идет о попытке заставить Украину капитулировать?

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– Могу однозначно сказать, что сейчас Трамп на стороне Путина. Более того, я даже согласен с мнением, что если бы Путин сейчас попросил у Трампа оружие, тот мог бы его предоставить. Для меня очевидно, что в нынешней ситуации Трамп направляет все усилия на давление на Украину, чтобы заставить ее капитулировать. Именно так я оцениваю ситуацию. По сути, Трамп и Кремль действуют в сговоре против Украины.

Суть их договоренности заключается в том, что Москва продолжает наносить удары, а США ограничивают предоставление информации о российских ударах. Это ключевой момент, ведь разведывательные данные имеют решающее значение. Мы не можем своевременно фиксировать запуск баллистических ракет и, как следствие, опаздываем с реагированием.

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Второй фактор – ограничение работы системы Starlink, в частности ее мощности и скорости. Существует достаточно технических параметров, с помощью которых можно ограничивать возможности Украины, в частности во время ответных операций против России. По моему мнению, это прямое указание Трампа Илону Маску, чтобы SpaceX ограничивала соответствующие возможности. Именно так это и следует воспринимать.

К этому пакету относятся и требования об отставке Зеленского с поста президента Украины, проведении выборов и т. д. Могу сказать однозначно: если Украина сейчас дрогнет, пойдет ко дну и Европа. Примерно через три месяца мы можем оказаться в совершенно иной геополитической реальности, где уже некому будет говорить о государственности Украины. Европейский Союз может исчезнуть с политической карты, а Европу просто разорвут между Путиным и Трампом. Поэтому сейчас чрезвычайно важно понять: с Трампом и Вашингтоном больше не о чем говорить в надежде изменить их позицию. Он уже определился и может только усиливать давление. Я абсолютно ответственно заявляю: единственное направление, на котором нам нужно сосредоточить усилия, – Европа.

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– Можно ли каким-то образом изменить эту ситуацию в отношении США?

– Если Украина и будет поддерживать контакты, то нужно работать с республиканским окружением Трампа, с демократами и давать четкий сигнал: Украина не отступит от своей позиции. Украинскому обществу необходимо сплотиться вокруг Зеленского. Ни в коем случае нельзя допустить отставки президента. Точно так же не может быть и речи о проведении выборов в нынешних условиях.

Важный компонент всех наших действий – сохранение человеческих жизней. Нужно менять режимы работы там, где это возможно, переводить людей на удаленную работу, искать способы защиты населения и безопасного размещения людей. Несмотря на заявления о возможном прекращении передачи разведывательных данных, в моем распоряжении, например, есть график того, что и как будет происходить в течение ближайших трех-четырех дней. Очевидно, что Москва будет продолжать атаковать, а Трамп – оказывать давление.

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Сейчас чрезвычайно важно предпринять несколько шагов, но главным направлением должна стать работа с Европой. Это также должно сопровождаться инициированием соответствующих процедур в ООН и Совете Безопасности. Не стоит поддаваться эмоциям – необходимо пройти все формальные дипломатические процедуры, чтобы донести до мира нашу оценку ситуации и утверждение о возможном сговоре между Трампом и Путиным, целью которого является фактический раздел Украины.

– К действиям России мы уже привыкли, но что произошло с американской стороны? Это импровизация или все-таки спланированная операция с обеих сторон? С одной стороны нас оставляют без поддержки, а с другой – усиливают атаки.

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– Нынешняя ситуация является следствием августовско-сентябрьских поездок Кушнера и Виткоффа. После поездки в Москву 5-го числа состоялся длительный визит Дмитриева в Вашингтон. Тогда разыгрывался сценарий, согласно которому до выборов в РФ Трамп должен был действовать на стороне Путина, поскольку приближались выборы и нужно было завершить определенные процессы. После этого Путин должен был играть на стороне Трампа до выборов.

Сначала разыграли целый спектакль со встречами во Флориде, куда пригласили украинцев, европейцев и представителей ООН. Ожидали, что Украина дрогнет и согласится на предложенные условия. Но Украина не дрогнула, и это было абсолютно правильное решение. Далее начал рушиться сценарий, рассчитанный на период до 3 ноября, и Трамп стал демонстрировать все большее раздражение.

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Суть его нынешних действий заключается в одном – любым способом заставить Украину капитулировать, чтобы к выборам он мог выйти из этого процесса в роли миротворца. Речь идет о 3 ноября. Этого ни в коем случае нельзя допустить, ведь это станет катастрофой не только для Украины и украинцев, но и для Европы.

Я призываю всех, кто хочет понять масштаб угрозы, посмотреть выступление Дональда Туска на Варшавском форуме по безопасности. Сначала выступил президент Зеленский, а затем – Туск. Советую также посмотреть заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге. В выступлениях звучала важная мысль: Украине нужно не просто оказать как можно больше помощи, а обеспечить ее всем необходимым, чтобы она могла нанести России решающее поражение. После этого соглашения о дизельном топливе мир, на мой взгляд, окончательно понял, в каком направлении развивается ситуация. Это соглашение не решает ни одной фундаментальной проблемы. Что такое 300 тысяч тонн дизельного топлива?

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– Это всего лишь несколько часов работы американских заправок.

– Совершенно верно. Это примерно полсуток – и все. К тому же речь идет только о дизельном топливе. Для меня это стало сигналом возможного сговора. А дальше, как всегда, у Трампа нет сильных козырей, тогда как они оказались в руках президента Зеленского. Именно этим я объясняю ярость и ненависть Трампа к Зеленскому. Я уже видел подобные ситуации, когда Москва атакует президента, а обществу сложно разобраться в том, что происходит. Поэтому еще раз подчеркиваю: сейчас нельзя уступать ни в вопросе выборов, ни в вопросе отставки Зеленского. Нужно выстоять, защищать людей и начинать системную работу с Европой.

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– Сенаторы из обеих партий критикуют Трампа. Насколько ощутимым может быть это давление? Кроме того, дизельное соглашение, как отмечают сами республиканцы, поставило их в невыгодное положение перед американскими избирателями. Им сложно объяснить избирателям, зачем заключать такую сделку, если экономического эффекта нет, а негативные политические последствия сотрудничества с режимом Путина очевидны.

– Что касается этого дизельного соглашения, то Трамп уже понял, что попал в переплет. Думаю, все обратили внимание на вопрос, который ему задали: собирается ли он импортировать топливо из России? На что он ответил, что Россия не поставляет топливо напрямую в США, но продает его на мировом рынке. Трамп, очевидно, понял, что допустил ошибку с этими миллионами тонн российского дизеля. Он начал отступать. И что у него осталось? Единственным аргументом стала Украина.

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Здесь были возможны два сценария. Либо Трамп заставляет Украину капитулировать, из-за чего против него еще больше настроятся республиканцы и демократы, либо применяет закон Линдси Грэма и тогда вынужден действовать против Путина. Сейчас он выбрал свой путь. Его интересуют российские миллиарды, активы "Лукойла" и "Северный поток".

– То есть сломить Украину – главная цель на сегодня, чтобы наконец получить возможность активно дружить с Путиным и зарабатывать? Это основная для него на сегодня повестка дня?

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– Сломить Украину, чтобы продвигаться дальше к российским активам и европейским энергетическим ресурсам. После этого он будет давить на Европу. Потому что его интересует российский газ и возможность контролировать энергетические потоки, в частности "Северные потоки". То, что происходит, станет пятном, которое США будет сложно пережить. Я даже не знаю, как страна сможет существовать после таких решений. Американское общество еще не до конца осознало, до чего Трамп довел Соединенные Штаты. Речь идет не только о шести долларах за галлон дизельного топлива. Это лишь верхний предел того, как далеко зашла ситуация. Фактически Соединенные Штаты теряют позиции государства-гегемона в мире. Это признак завершения определенного этапа их глобального влияния. Поэтому сейчас нельзя впадать в истерику. Нужно беречь людей, выстоять в этой ситуации и тщательно проработать все дальнейшие шаги вместе с европейскими партнерами. Если Украина выстоит, а 3 ноября на выборах победят демократы, они вместе с республиканцами могут добиться отстранения Трампа от власти.

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– Определенные ограничения в американском сотрудничестве мы уже наблюдаем. Будет ли усиливаться давление на Украину? Например, в отношении оружия, которое США продают европейцам для Украины, или найдут другие направления.

– Во-первых, Трамп будет пытаться оказывать давление, но делать это так, чтобы не демонстрировать свои действия напрямую. Примером служит нынешняя неопределенность с работой Starlink и передачей разведывательных данных о баллистических ракетах. Формально никто ничего не прекращает. Обратите внимание: сначала президент Украины сообщает, что информации не было, а затем заявляет о ее возобновлении. Такие колебания будут продолжаться, ведь Трамп не хочет открыто демонстрировать давление, хотя именно оно и является его инструментом. И не стоит ожидать, что он вдруг изменит свою позицию.

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Что касается оружия, то прямых контрактов Украины с США во многих случаях нет. Если говорить о ракетах-перехватчиках, то соответствующие контракты заключены с европейскими странами. Европейцы передавали оружие Украине, а Соединенные Штаты впоследствии должны были производить замену для европейских арсеналов. По такому принципу эта система работает и в дальнейшем.

– Почему Греция и Испания затормозили этот процесс?

– Они, услышав заявления из Вашингтона, понимают, что передадут ракеты Украине, но не знают, когда получат замену. На данный момент Соединенные Штаты не располагают достаточными производственными мощностями, чтобы оперативно обеспечить их необходимым количеством ракет. В то же время Греции и Испании нужно куда-то деть имеющиеся ракеты, срок годности которых, по имеющейся информации, истекает в апреле. Поэтому они, скорее всего, передадут их Украине.

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Иная ситуация с F-16 и системами Patriot, в отношении которых существуют прямые контракты или договоренности об обслуживании и замене отдельных компонентов после определенного количества пусков. Я не исключаю, что Трамп будет блокировать такие процессы. Однако в таком случае он рискует потерять рычаги влияния, ведь Украина может переориентироваться на французские и итальянские системы вооружения. На этом можно поставить точку: в такой ситуации позиция Трампа будет выглядеть непривлекательно.

Во-вторых, в ближайшие дни многое будет зависеть от поведения Конгресса, в частности республиканцев в Сенате. Надеюсь, что совместная активность демократов и республиканцев усилит давление на Трампа. Его поражение на выборах 3 ноября уже представляется вполне вероятным. Но важен не только сам результат, но и масштаб поражения. Оно может создать предпосылки для импичмента или, по крайней мере, обеспечить в Конгрессе достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето. Это принципиально разные сценарии. Однако политическая перспектива Трампа уже очерчивается достаточно четко.

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– Если Украина гипотетически прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как этого хочет Трамп, может ли ситуация стабилизироваться? Или это лишь повод, после которого появится следующее требование?

– Нет. Все эти разговоры об энергетическом перемирии, а дальше – о территориях Донецкой области, отвлекают от истинных намерений России. Путина интересует не только Украина, но и восстановление российского влияния в Центральной Европе. Недаром Дональд Туск говорит о стремлении Путина вернуться к порядку, который существовал до 1989 года. Поэтому нельзя воспринимать ситуацию как борьбу лишь за отдельные территории. Я читаю заявления тех, кто призывает делиться территориями, бежать в Вашингтон и становиться на колени. Но любая наша слабость может привести к потере государственности. Неужели люди не понимают последствий таких поступков?

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Давайте посмотрим на ситуацию на фронте. Россия усиливает давление, но ее ресурсы и возможности для продолжения войны в прежнем масштабе ограничены. Когда несколько месяцев назад звучали заявления о мобилизации 100 или 300 тысяч человек, возникал вопрос: осознают ли авторы этих прогнозов реальные возможности России? Уступки Москве не принесут мира. Наоборот, они поставят под угрозу не только Украину, но и Европу. Трамп, действуя в этом направлении, рискует нанести ущерб и самим Соединенным Штатам.

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Поэтому сейчас главное – не поддаваться страху и беречь людей. Все решения, в частности касающиеся работы школ, детских садов и других учреждений, должны прежде всего учитывать безопасность населения. Наша задача – выстоять. И, наконец, 3 ноября – контрольная дата, которая может стать определяющей для нашей истории.

– Владимир Зеленский накануне встречался в Лондоне с британским премьером и королем. Почему именно Лондон и чего ожидать от этой поездки? Будет ли речь идти также о политике нынешней администрации США?

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– На мой взгляд, президент поехал в Лондон не столько для встречи с Энди Бернемом, сколько для беседы с королем Чарльзом. Именно британский монарх может помочь возобновить диалог с Вашингтоном. Если в этот процесс удастся вовлечь Марко Рубио, это станет серьезным шагом. Переговоры с Кушнером и Виткоффом, как я считаю, уже не дадут результата. Поэтому Лондон должен стать площадкой для содержательного разговора с участием Рубио и европейских лидеров. На мой взгляд, европейские лидеры понимают, что за многими процессами дестабилизации стоит Москва. Поэтому сближение Трампа и Путина представляет угрозу для Украины, Европы и всего мира.

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– Достаточно ли у Европы сил, чтобы противостоять России и увеличить помощь Украине?

– Прежде всего нужно обеспечить поддержку Украины в течение ближайших трех месяцев. У Европы есть необходимые ресурсы, но их нужно мобилизовать. До конца февраля нам особенно нужна помощь в противодействии баллистическим ракетам.

Следующий важный рубеж – январь, когда соберется новый Конгресс США. К тому времени необходимо обеспечить устойчивость Украины и оценить, как будет меняться политическая ситуация в Вашингтоне. Критически важными остаются разведывательные данные о баллистических угрозах и доступ к Starlink. Это объясняет значение контактов экс-министра обороны Украины Михаила Федорова с Илоном Маском. Украине нужно либо найти альтернативу Starlink, либо договориться о продолжении сотрудничества. На мой взгляд, именно Федоров может вести такие переговоры.