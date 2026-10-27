"Разумная политика начинается с нас самих": Мерц во время турне по Азии призвал Китай не поддерживать захватническую войну РФ против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Китай использовать свое влияние, чтобы помочь завершить войну в Украине, а не поддерживать агрессию России. Отдельно он подчеркнул важность более тесного сотрудничества Европы и Азии в сфере торговли и безопасности.

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Заявления политика прозвучали во время визита в Азию, сообщает Bloomberg. По словам Мерца, сближение между регионами поможет им лучше реагировать на экономическое и политическое давление со стороны крупных держав.

"Мы призываем Китай использовать свою силу, чтобы помочь достичь справедливого мира в Украине, а не способствовать агрессивной войне Москвы", – отметил он.

Мерц призвал Европу и Азию к более тесному сотрудничеству

Мерц также добавил, что более прочное партнерство Европы и Азии в сфере торговли и безопасности может быть выгодным для обоих регионов. По его словам, обе части света сталкиваются с давлением со стороны крупных держав, в частности Китая, поэтому им важно согласовывать свои действия в ответ на нарушения принципов свободной и честной торговли.

"Вместе мы добьемся большего успеха, если будем скоординировано реагировать на нарушения принципов свободной и справедливой торговли. Ваша безопасность напрямую влияет на нашу. Наша безопасность напрямую влияет на вашу", – убежден он.

Фридрих Мерц подчеркнул, что стремительный рост китайского экспорта и повышение качества продукции создают риски для промышленности европейских стран. В то же время экономические связи Китая со многими государствами Азии, особенно Юго-Восточной, значительно теснее. Канцлер также подчеркнул особую ответственность Пекина за мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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"Разумная политика в отношении Китая начинается с нас самих. Этот принцип справедлив как для Индо-Тихоокеанского региона, так и для Европы. Мы будем лучше подготовлены к построению сбалансированных отношений с Китаем, если сами будем едиными, сильными, устойчивыми, инновационными и конкурентоспособными", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мерц предостерег от самоуспокоенности в отношении опасности, которую представляет Россия. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин стремится не только победить в войне против Украины, но и подорвать демократию в Европе.

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