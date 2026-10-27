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"Разговор был откровенным": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине. Все подробности

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
2,5 т.
"Разговор был откровенным": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине. Все подробности
О чем Стубб и Стере говорили с Путиным. Источник: bloomberg

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидеры обсудили войну России против Украины и дипломатические усилия по ее прекращению.

Разговор состоялся во вторник, 27 октября, по инициативе финской и норвежской сторон и в консультации с Украиной. Об этом сообщили по итогам переговоров в Хельсинки.

О чем Стубб и Стере говорили с Путиным

Стубб и Стере инициировали телефонный разговор, чтобы обсудить агрессивную войну России против Украины и дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий и обеспечение мира и стабильности в Европе.

Финляндия и Норвегия граничат с Россией и являются решительными сторонниками Украины. Целью разговора было передать Путину послание о будущих переговорах, направленных на прекращение войны. Звонок также был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби.

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В то же время Стубб и Стере участвовали в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени Европы в целом.

Финляндия и Норвегия подчеркнули важность безопасности в регионе

Во время переговоров лидеры подчеркнули, что Норвегия и Финляндия последовательно способствуют миру и безопасности в своем регионе. Обе страны заинтересованы в стабильности и предсказуемости в Балтийском море и на Крайнем Севере.

Стубб и Стере также заявили, что Финляндия и Норвегия продолжат многолетнюю поддержку Украины. Они подчеркнули необходимость завершения войны и возобновления переговоров.

О чем заявили Стубб и Стере после разговора с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб назвал обсуждение откровенным и содержательным. Он подчеркнул, что исход войны повлияет на безопасность не только соседних с Россией стран, но и всей Европы.

"Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы соседствуем с Россией. Исход этой войны повлияет на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны нужны прямые переговоры", – заявил Стубб.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обратил внимание на человеческие и материальные потери, вызванные войной, а также на ее долгосрочные последствия.

"Война приводит к огромным человеческим и материальным потерям. Страдания и разрушения затронут целые поколения. В ходе телефонного разговора мы подчеркнули важность деэскалации", – заявил Стере.

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