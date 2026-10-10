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Росмедиа разгоняют информацию, что мэр Днепра покинул Украину: комментарий Бориса Филатова о его местонахождении

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Росмедиа разгоняют информацию, что мэр Днепра покинул Украину: комментарий Бориса Филатова о его местонахождении
Борис Филатов. Источник: ГВА Днепра

Вечером в субботу, 10 октября, на российских пропагандистских ресурсах появилась фейковая новость о том, что якобы известный украинский политик, мэр Борис Филатов "в срочном порядке бежал из Украины". Россияне утверждают, что Борис Альбертович выехал из страны якобы из-за антикоррупционного расследования.

В российских ресурсах эту "новость" "подкрепляют" ссылкой на Telegram-канал Insider, где действительно есть такая информация. Но что показательно: в ленте украинского паблика она – единственная на русском языке.

Росмедиа разгоняют информацию, что мэр Днепра покинул Украину: комментарий Бориса Филатова о его местонахождении

Что пишут в РФ. Источник: скриншот

Росмедиа разгоняют информацию, что мэр Днепра покинул Украину: комментарий Бориса Филатова о его местонахождении

Что пишут в РФ. Источник: скриншот

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Что говорят о побеге

Утверждается, что делами Филатова якобы "серьезно заинтересовались" сотрудники областного управления Национального антикоррупционного бюро. И это, по-видимому, вызвало у Филатова неадекватную реакцию: политик "взорвался в социальных сетях многочисленными постами с ненормативной лексикой".

Росмедиа разгоняют информацию, что мэр Днепра покинул Украину: комментарий Бориса Филатова о его местонахождении

"информация" с Telegram-канала Insider. Источник: скриншот

В качестве доказательства приводятся отрывок из сообщения мэра и информация о сотруднике НАБУ.

Росмедиа разгоняют информацию, что мэр Днепра покинул Украину: комментарий Бориса Филатова о его местонахождении

"доказательства" канала Insider. Источник: скриншот

Также сообщается, что в НАБУ якобы "собрали достаточно материала", чтобы предъявить Борису Филатову "официальное подозрение". Когда мэр Днепра узнал об этом, он "не стал дожидаться следственных действий и в пятницу, 9 октября, срочно уехал" куда-то за границу.

Что говорит Филатов

В комментарии OBOZ.UA Борис Филатов заявил, что находится у себя дома в Украине.

Отрывок, который выше "приводят" в качестве доказательства, взят из поста Бориса Альбертовича от 2 октября. В этом посте мэр намекает, что может уйти с должности, потому что уже устал.

Росмедиа разгоняют информацию, что мэр Днепра покинул Украину: комментарий Бориса Филатова о его местонахождении

Начало сообщения Филатова. Источник: скриншот

И причиной тому – очередной удар российских агрессоров по городу (причем удар пришелся рядом с мэрией).

Однако этот намек в комментариях ниже сам Филатов называет "минутной слабостью".

Росмедиа разгоняют информацию, что мэр Днепра покинул Украину: комментарий Бориса Филатова о его местонахождении

Комментарии под постом мэра с ответом автора. Источник: скриншот

Так или иначе, но по состоянию на сегодня, 10 октября, Борис Филатов остается мэром Днепра и находится в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, когда сторонница президента США Дональда Трампа и его доверенное лицо Лора Лумер посетила Украину, то после Киева, где она встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, она отправилась именно в Днепр. В городе Лора Лумер пообщалась с Борисом Филатовым, чтобы больше узнать о жизни крупной прифронтовой общины.

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