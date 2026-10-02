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Блог

Валерий Чалый
Валерий Чалый

Новости политики / Мнения
Time to read2 мин
icon 3,6 т.
Блог |

Российский "медведь" угрожает Европе, прячась за тремя кольцами ПВО

Российский "медведь" угрожает Европе, прячась за тремя кольцами ПВО
Россия главный противник НАТО. Источник: MOD Crown

Все, что вам нужно знать о шантаже со стороны российского лидера, направленном в первую очередь на Европу, лидеров которой он считает слабыми и нерешительными (откровенно говоря, на данный момент не без оснований), заключается в том, что все эти заявления (половина из них – ложные, половина – часть ИПСО) прозвучали не с традиционного места проведения этой пропагандистской площадки – из Валдая… Даже не из Сочи, который планировался и примерно за месяц до проведения был отменен "из соображений безопасности", то есть из-за опасений по поводу украинских дронов.

Может, его перенесли в Калининград для подкрепления угроз, или хотя бы в северную имперскую столицу? Нет! Его решились провести лишь в Подмосковье, а сам российский лидер решился выступить только из Москвы, находясь за тремя кольцами ПВО/ПРО.

Показательным было и название доклада этого так называемого клуба приспешников разжигателя войны: "Без ПАНИКИ: государство и ответственность за будущее".

Вот и решайте, какого ответа требуют угрозы, произнесенные из страха и осознания того, что время все-таки уходит. Слабый ответ будет лишь укреплять агрессора и помогать ему преодолеть свой страх. Только решительность, сильный ответ, развенчание лжи и перехват инициативы могут его остановить.

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Но время уходит не только для агрессора, время уходит и для стран НАТО и ЕС! Им все-таки нужно не ждать, а действовать. Европейский "слон" все-таки начал понемногу поворачиваться в сторону угрозы. А если он все-таки не сможет избежать попыток атак российского "медведя" – то, возможно, наконец-то начнет двигаться… На самом деле именно этого и опасаются такие смелые в своих заявлениях "бункерщики"…

Так что – без паники!

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Источник:Фейсбук Валерия Чалого
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