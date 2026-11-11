Российский переговорщик заявил, что в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными: что известно

В среду, 11 ноября, Украина и Россия принципиально договорились о проведении нового масштабного обмена военнопленными. Конкретные параметры договоренности должны объявить в ближайшее время.

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Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров в Абу-Даби. Информацию сообщает телеканал.

"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут объявлены в ближайшее время", – сказал он.

Члены российской делегации целенаправленно работали над вопросом обмена во время переговоров. В то же время он не уточнил, сколько именно украинских и российских военнопленных могут вернуться домой и когда состоится обмен.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговорного процесса обсуждаются два возможных формата, а именно "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби стороны достигли договоренностей о крупном обмене пленными. Также обсудили вопросы достижения мира и послевоенного восстановления, первым шагом к которому должно стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины.