Сейчас я вам покажу, как правильно восстанавливать транзит российского газа.

Видео дня

Напомню, что идея организовать продажу российского газа европейским потребителям (и через ГТС Украины, и через "Северные потоки"), создав американскую "прокладку", возникла не при Трампе, а при Байдене.

Свежее завихрение на эту тему – лишь перепевка несвежего сюжета.

Новация текущей попытки – ссылка на исчезнувший с рынка газ Катара. Был, но внезапно исчез, и все подорожало! А поскольку Катар отвалился, надо включить Россию, чтобы спасти Европу!

Как и всегда, когда речь идет о нечистой истории ценой миллиарды триллиардов, имеем дело с мистификацией, упаковкой, в которую зашивают дурно пахнущую подноготную.

Следите за руками.

1. Начнем с главного – уточним имена.

Нам преподносят эту историю в контексте "США предлагают поставлять российский газ в Европу".

Во-первых, здесь нет такого субъекта как "США". США – это очень большая общность с разными газовыми интересами.

Есть товарищ Трамп и его окружение, которые представляют некую группу заинтересованных лиц. Интересы этих лиц конкретно по российского газовому треку конкретно в Европе конфликтуют с интересами гигантов газовой отрасли США.

Во-вторых, что такое Европа? Ибо Европа через призму газа многолика, надо уточнять. Например, Британия одновременно добывает свой газ, импортирует чужой (норвежский, американский) и еще зарабатывает на посредничестве, прокачивая на континент через интерконнекторы.

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Норвегия в прошлом году добыла порядка 125 млрд кубометров газа, при этом экспортировала порядка 122 млрд. Норвегам российский газ в Европе точно не нужен.

Есть Швейцария, которая весь газ импортирует, одновременно являясь транзитной страной между Италией и Германией.

Отдельно живут западные Балканы, типа Албании, Черногории, Сербии, Боснии. Сербы получают российский газ через Турцию. А у Черногории вообще нет газового хозяйства в нашем понимании.

Это все – страны вне ЕС.

Если взять ЕС, то там есть, например, Дания, которая в 2024 г. реанимировала месторождение и теперь добывает природного газа плюс производит биометана больше, чем потребляет. Плюс является транзитером по Baltic Pipe (в основном – в Польшу).

Главные истории дня

Есть страны-импортеры-посредники /транзитеры (через СПГ-терминалы и трубопроводы) как Бельгия, которая практически ничего не добывает (начала развивать биометан) и весь газ импортирует.

Однако по данным бельгийского регулятора, в 2025 г. только 30% прокачанного в Бельгии газа было направлено на потребление, а 70% – это транзит. Через трубопроводы и монструозный СПГ-терминал Зебрюгге.

Точные цифры заработанных на транзите денег вычленить непросто, но для понимания масштаба: финансовый оборот бельгийского газового оператора в 2,5 раза больше датского.

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В целом интересы стран ЕС через призму газа разнятся, но общий знаменатель для большинства – цена. Ибо ЕС добывает только 10-12% газа от общего потребления, сильно завися от стоимости на мировом рынке.

Итого. Более точная формулировка звучит так: "Группа приближенных к Трампу лиц предлагает странам ЕС покупать российский газ, чтобы снизить его цену для потребителей".

Теперь смотрим с другой стороны: а что не так с ценой и причем здесь Катар?

2. Дальше будет много цифр, через которые надо продраться.

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Для начала подчеркнем, что с 1 января 2027 года страны ЕС должны прекратить импорт российского СПГ. А в течение 2027 года постепенно отказаться и от трубопроводного газа.

Чтобы сорвать это процесс, россияне уже год качают несколько тем. Одна из них связана с ценой газа (дорого!), а вторая – с якобы дефицитом.

Для подсветки второй темы россияне ежедневно (!) разгоняют новости в духе "Европа закачала в ПХГ минимальный объем газа с 1812 года", "при температуре -30 Европе не хватит газа даже на месяц" и т.д.

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Нюанс в том, что в 2021 году страны ЕС потребили около 410 млрд кубометров газа, то в 2025 г. – порядка 340 млрд (-17%). Соответственно, в 2021 г. импортировали порядка 360 млрд куб. м газа. А в 2025 году – 289 млрд куб м. Собственная добыча ЕС тоже несколько снизилась.

Т.е., уменьшилась роль газа в энергобалансе ЕС. Причин тут несколько (от сворачивания производств до замещения у бытовых потребителей), не будем углубляться. Но если взять абсолютные числа и без контекста их выпячивать (как делают россияне), действительно может быть меньше и в ПХГ, и вообще. Но в этом нет трагедии.

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Дальше.

В 2021 году в структуре импорта ЕС

- 80% занимал трубопроводный газ и

- 20% СПГ.

К 2025 году все изменилось.

Доля трубопроводного газа в импорте снизилась до 55% (158 млрд куб. м), СПГ выросла до 45% (131 млрд куб м).

Поскольку ЕС де-факто по периметру обстроен терминалами для регазификации СПГ и уже построено достаточно танкеров-газовозов, то вопрос товарного дефицита снят с повестки.

Газовый мир превратился в единую систему сообщающихся сосудов. Роль труб (гарантированной логистики) снизилась, на первый план вышел фактор цены.

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По итогам 2025 года сформировался такой баланс.

Главным поставщиком трубопроводного газа (54-57%) в ЕС является Норвегия (прокачивает около 90 млрд куб м). А ее общая доля в газовом импорте ЕС – порядка 31%. Норвегия сейчас главный поставщик газа в ЕС в целом.

Главным поставщиком СПГ в ЕС (53-58%) являются США. Общая доля в газовом импорте ЕС – 26% (2 место).

В 2021 г. 40% трубопроводного газа в ЕС поставляла Россия, а в целом РФ обеспечивала ЕС 45% импортного газа (порядка 150 млрд куб м). В 2025 г. доля ее газа в трубах ЕС составляла порядка 6%. Плюс около 15-17% СПГ.

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В целом доля РФ в газовом импорте ЕС по итогам прошлого года была на уровне 12-13%. Т.е., уменьшилась в 4 раза. Россия занимала 4-место, после упомянутых стран и Алжира.

Спрашивается – а где же Катар?

3. В 2021 г. доля Катара в поставках СПГ газа в ЕС составляла порядка 17% (около 10 млн тонн) и была сопоставима с показателями США (21%, порядка 12 млн тонн).

В 2022 г., когда ЕС начал замещать российский газ, Катар в абсолютных числах поставил больше (14,5 млн тонн), но его доля в разросшемся СПГ-импорте ЕС сократилась до ~14%.

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По итогам 2025 года, т.е. – ДО ВОЙНЫ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ – доля Катара в поставках СПГ снизилась до 8%, а общий объем в газовом балансе ЕС составил … около 3,7%.

Что самое главное?

Норвегия с 2021 г. к 2025 г. увеличила поставки газа в ЕС в абсолютных числах примерно на 12%.

А вот США нарастили поставки в ЕС примерно в 4 раза!

При этом США (политически) выдавили из ЕС не только российский трубопроводный газ, но и прижали (ДО ВОЙНЫ) катарский – примерно на 28% в абсолютных числах.

В абсолютных цифрах: в 2021 г. США поставили в ЕС 12,6 млн тонн СПГ, а в 2025 г. – 45 млн тонн. Катар снизил с 10 млн тонн до 7,2 млн тонн.

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В 2021 г. доля США в газовом импорте ЕС была 6%, а Катара – 5%. Как уже отмечено, к 2025 году стало 26,2% и 3,7% при общем снижении газового импорта ЕС.

В 2026 г. как вы понимаете газ из Катара практически не поступал в ЕС. И утрата этого газа в абсолютных цифрах для ЕС не критична – его можно заместить.

Фишка катарского газа в том, что ранее он поступал на другие рынки. А поскольку США его де-факто закупорили в Персидском заливе, предложение на мировом рынке уменьшилось, конкуренция увеличилась, цены подросли.

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Для понимания: в феврале 2025 г. средняя цена газа на нидерландском хабе была 51,1€/МВт·ч, а в ноябре 2025 года – 30,5 €/МВт·ч.

При этом в феврале 2026 года цена была 33,1 €/МВт·ч, а по итогам октября 2026 г. цена выросла до 86,2 €/МВт·ч.

В ноябре 2026 г. газ продавался по 101 €/МВт·ч.

Т.е., цена в течение года выросла в три раза, а средний показатель год к году – 1,6, но впереди еще два месяца. И в эту благодать ринулись… американские производители, которые развиваются циклопическими темпами.

Ой, а кто же это сделал?...

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Газ из Катара преимущественно шел азиатским потребителям, которые теперь вынуждены искать его в других точках и конкурировать с европейцами.

Цены на СПГ настолько приятные, что терминалы интенсивно строят все подряд – от Канады до Мозамбика.

Понимаете, в чем цинизм ситуации?

Никакого ДЕФИЦИТА объемов газа в ЕС НЕТ. Проблема – в высокой цене. И автор этой цены – Трамп.

Если Трамп прекратит экзерсисы в Персидском заливе или будет найден способ вывозить катарский газ, то мировая цена автоматически снизится, ибо СПГ отрасль США уже разогналась до неприличных масштабов. И никакую Россию возвращать в ЕС не придется. Ровно то же, что и с дизелем.

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Более того. Если сейчас открыть Персидский залив, то ЕС вообще не заметит отказа от российского СПГ (порядка 10% в балансе газового импорта). Искомые 10% даст тот же Катар и США.

Поэтому с точки зрения газового лобби и геополитических интересов США возвращать российский газ в Европу нет никакой логики. Это логика частных лиц, рассчитывающих на определенный личный профит.

Что касается европейцев – им действительно было бы очень выгодно получать дешевый трубопроводный газ. Например, из Туркменистана. Или Азербайджана (сейчас поставляет около 4% импортного газа ЕС). Т.е., из стран, которые продают углеводороды без политической нагрузки.

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Ведь уже доказано, что с российским газом приходит зависимость и неприятности.

До смены политического режима в России покупка углеводородов в РФ по сути является прямым финансированием военной машины врага Европы. Что нонсенс.

4. Знаете, в чем еще большая ирония и доказательство эпического масштаба геополитического "гения" Путина?

Когда разгоралась война в Сирии на российских федеральных каналах открыто говорили: Россия зашла в Сирию, чтобы не допустить строительства трубопровода из Катара через Турцию в Европу и защитить бизнес "Газпрома". Что в итоге?

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Катарского газа в Европе нет. Российский скукожился. Зато прет американский, а Европа ощетинись СПГ-терминалами.

В целом идея поставок газа из России в ЕС из уст американцев звучит как какой-то развод. Из серии, взять под контроль, чтоб Москва и Европа не имели ни единого шанса договориться напрямую.

Тем временем Вашингтон де-факто осуществляет удушение Евросоюза ценами на углеводороды. Добуквенно следуя стратегии национальной безопасности США, утвержденной ровно год назад – в ноябре 2025 года…

Где тут Украина?

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Гипотетически было бы очень выгодно задействовать украинскую ГТС для поставок газа в ЕС. Например, из Казахстана, где его немеряно, а внутреннее потребление небольшое. Но маршрут доставки через РФ политически уязвим. И Азербайджан выступает как конкурент.

Ключ – надо сменить политический режим в РФ.

Итого. Если Европа хочет перестать балансировать между зависимостями от России или США, надо разбираться с Кремлем и создавать условия, когда Центральная Азия сможет поставлять энергоносители в т.ч. по российской территории и дальше через Украину. А россияне не смогут перекрыть краник.

Такие условия могут возникнуть только в результате наказания проигравшего, а не умиротворенного агрессора.

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