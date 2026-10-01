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"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе

София Закревская
София Закревская
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"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь отметился заявлением относительно ударов Украины по РФ. Он обвинил Киев в глобальном дефиците дизельного топлива, связав его с атаками Сил обороны на НПЗ страны-агрессора России.

При этом американский президент считает, что события на Ближнем Востоке, в частности война США против Ирана, влияют на ситуацию гораздо меньше. Соответствующее заявление он сделал в среду, 30 сентября.

"Дизельное топливо на самом деле несет гораздо большие убытки не из-за ситуации на Ближнем Востоке, а из-за того, что происходит в России. Эти дизельные нефтеперерабатывающие заводы выводятся из строя с довольно тревожной скоростью. Если бы этого не произошло, у нас не было бы проблем с дизельным топливом", – сказал Трамп.

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"То, что происходит в России из-за Украины, стало самой большой проблемой для дизельного топлива", – добавил он.

США не впервые обвиняют Украину

Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за энергетический кризис в мире. Он заявил, что нынешний энергетический шок связан с войной в Украине и ударами по российским энергетическим активам и объектам переработки.

Бессент тогда также упомянул конфликт в Иране, который, по его словам, дополнительно влияет на ситуацию на энергетическом рынке.

Дизельное топливо в США тем временем подорожало до исторического максимума – средняя цена по стране достигла $5,85 за галлон, то есть около $1,55 за литр. Американский рынок столкнулся с дефицитом нефтепродуктов на фоне перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов в РФ, войны на Ближнем Востоке и сокращения поставок.

При этом в администрации президента США Дональда Трампа прямо связали часть проблем с ситуацией вокруг войны России против Украины: министр энергетики Крис Райт заявил, что одним из ключевых факторов стали украинские удары по российским НПЗ.

Впрочем, Райт также отмечал, что Китай тоже существенно сократил экспорт дизельного топлива. В результате мировой рынок нефтепродуктов стал значительно более напряженным с точки зрения предложения.

Мы также писали о том, что посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что война в Украине должна закончиться, поскольку именно украинские атаки по военной машине агрессора "обрушили" энергетические рынки.

По его словам, "это действительно война, у которой есть только дипломатическое решение". И ее завершение якобы сразу же положительно повлияет на преодоление мирового энергетического кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского уменьшить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ответ на это, по словам Трампа, украинский президент якобы сказал, что "вероятно, так и сделают".

Ранее американский президент заявлял, что в результате ударов Сил обороны Украины Россия утратила контроль над частью своих мощностей по производству дизельного топлива.

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