Джорджа Мелони заявила, что война в Украине "не должна и не может распространяться на Средиземное море". И что итальянская сторона уже довела это до украинских партнеров. Министр иностранных дел Антонио Таяни даже назвал украинские удары по российским кораблям у берегов Ливии ошибкой и нарушением ливийского суверенитета.

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Извините, но я, кажется, чего-то не понимаю.

Россия годами обустраивает в Ливии свою военную инфраструктуру, использует ее как перевалочный пункт для переброски оружия, техники и военных по Африке. После потери режима Асада в Сирии значение этой инфраструктуры еще больше возросло. Российские военные корабли спокойно ходят по Средиземному морю, обслуживают военные перевозки, обеспечивают российское присутствие в регионе.

И это, выходит, не распространение войны?

А когда украинский морской дрон находит российский военный корабль за тысячи километров от Одессы, война вдруг начинает угрожающе расползаться по миру?

У меня возникает почти детский вопрос: а почему географию войны определяет тот, кто ее начал?

Почему Россия имеет право использовать для своих военных нужд хоть полземного шара, а Украина должна бережно ограничивать географию своей обороны, чтобы никому не портить пейзаж?

Почему вопрос о суверенитете Ливии возникает с такой остротой именно тогда, когда украинцы атакуют российское военное присутствие? А не тогда, когда Россия превращает территорию расколотой страны в один из своих военных плацдармов?

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Кстати, российские силы уже, пожалуй, десятки раз нападали на торговые суда в территориальных водах Болгарии и Румынии. Это уже территория государств Евросоюза и НАТО. Почему-то я не припоминаю столь же громких предостережений в адрес Москвы о недопустимости расширения географии войны.

И здесь я хотел бы задать нашим итальянским друзьям вполне практичный вопрос.

Хорошо, Украина не должна бить по российским военным кораблям в Средиземном море. А кто тогда лишит Россию возможности использовать это море для военных операций? Итальянский флот? Европейский Союз? НАТО? Возможно, уже существует какой-то план, о котором мы просто не знаем?

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Я очень уважаю Италию, ценю ее помощь Украине и понимаю обеспокоенность безопасностью Средиземноморья. Но мне хотелось бы, чтобы наши партнеры осознали одну простую вещь.

Требование не допустить распространения войны не должно превращаться в требование не допустить распространения сопротивления агрессору.

Иначе мы получим весьма своеобразную международную систему: Россия может вести войну везде, где способна достичь своих целей, а Украина может защищаться лишь там, где это не доставляет неудобств ее партнерам.

Останется только согласовать с Москвой карту разрешенных мест для украинской самообороны.

Желательно, конечно, чтобы она была как можно меньше.

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