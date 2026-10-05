"Россия занимается возмездием": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине

В Кремле выступили с очередным циничным заявлением по поводу ударов по Украине. Там оправдались, что усиление атак якобы является ответом на расширение Киевом перечня целей на территории России для обстрелов.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об ударах со стороны Украины по якобы объектам гражданской экономики.

Очередные обвинения со стороны РФ

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз обвинил Украину в усилении ударов со стороны России по объектам гражданской инфраструктуры, назвав такие действия возмездием со стороны страны-агрессора.

"Именно "киевский режим" пошел на расширение перечня целей в мирной экономике, РФ занимается возмездием за это", — заявил Песков.

Он также отметил, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи независимо от решений других стран относительно работы их посольств в Киеве.

"Безусловно, это так, продолжается специальная военная операция, и действительно, наше министерство иностранных дел и министерство обороны неоднократно выступали с соответствующими заявлениями. Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства. Наши военные продолжают свою работу", – цинично заявил рупор Кремля.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля анонсировал усиление ударов по Киеву и другим регионам Украины. По его словам, это станет ответом на заявления президента Владимира Зеленского об ударах по российской нефтяной инфраструктуре.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал информацию о возможном переезде посольств, которая ранее появилась в некоторых СМИ. По его словам, иностранные партнеры не сообщали Украине о планах переносить посольства из Киева.