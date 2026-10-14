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"Россияне вбросили фейк": в ОП опровергли, что Украина атаковала два российских НПЗ во время энергетического перемирия

Дарья ДуроваДарья Дурова
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"Россияне вбросили фейк": в ОП опровергли, что Украина атаковала два российских НПЗ во время энергетического перемирия
Дроновые удары по нефтяной инфраструктуре. Иллюстрация. Источник: коллаж OBOZ.UA

Начиная с 11 октября, когда президент США Дональд Трамп объявил о так называемом энергетическом перемирии между Россией и Украиной, Силы обороны не обстреливали нефтеперерабатывающие заводы противника. Кремлевская пропаганда солгала о новых ударах по НПЗ.

Об этом в среду, 14 октября, заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Его цитирует "Укринформ".

Журналисты спросили, происходили ли украинские атаки по вражеским НПЗ за последние сутки. Литвин подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.

"Не было. Россияне распространили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Датацентр атаковали – и успешно, еще кое-что атаковали, а НПЗ – нет", – ответил представитель Офиса президента.

Что предшествовало

В воскресенье американский президент Дональд Трамп объявил об "энергетическом режиме тишины", на который якобы согласились Киев и Москва.

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Это сообщение застало врасплох как Украину, так и, вероятно, Россию. Сначала пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков не подтверждал достижение соглашения, а затем заявил, что перемирие "не было конкретизировано". Так он пытался оправдать российские удары по украинской энергоинфраструктуре.

Американская сторона действительно не уточняла, что именно имел в виду Трамп. Издание Axios утверждает, что в объявлении президента США речь шла о прекращении обстрелов исключительно нефтеперерабатывающих заводов, а прекращение ударов по электростанциям и энергосетям якобы рассматривается как "следующий этап" договоренностей между Украиной и Россией, если атак по НПЗ не будет.

Владимир Зеленский отмечал, что украинские военные не наносили новых ударов по российской нефтепереработке, несмотря на то, что противник продолжал обстрелы энергетики и гражданских объектов.

Трамп все равно обвинил Киев. В его представлении кремлевский главарь Путин якобы стремится к миру, а Зеленский "не хочет договариваться".

Как писал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала подход Дональда Трампа. Она подчеркнула, что капитуляция Украины не может быть "миром", а договоренность президента США о поставках российского дизельного топлива сопряжена со значительными рисками.

– Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что попытается восстановить отношения между Украиной и Соедененными Штатами.

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