Россия ''замахнулась'' не только на Донбасс: в ISW объяснили, как Кремль использовал переговоры в Абу-Даби

Россия "замахнулась" на территории Украины далеко за пределами Донбасса и не собирается отказываться от максималистских требований. Во время переговоров в Абу-Даби представители Кремля пытались убедить американскую и украинскую делегации в якобы больших успехах российской армии на фронте.

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Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что таким образом Москва продвигает искаженное представление о ситуации на поле боя и пытается добиться уступок от Украины.

Кремль требует от Украины новых территориальных уступок

11 ноября помощник главы Кремля Владимира Путина и глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Москва намерена захватить все территории, которые считает своими.

"Каждая пядь российской земли будет возвращена так или иначе. Европейские газеты, которые пишут, что Украина отвергает эту тему, пусть продолжают жить в мире своих иллюзий", – сказал он.

Он также подчеркнул, что Россия не согласится на обмен землями с Украиной и продолжит расширять так называемую "зону безопасности". Вероятно, речь идет о северных районах Сумской и Харьковской областей, которые Кремль пытается представить частью буферной зоны.

"Заявления Мединского демонстрируют территориальные амбиции Кремля за пределами пяти незаконно аннексированных регионов Украины (Крым и Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) и нежелание идти на компромиссы или обмениваться территориями ради прекращения войны", – считают в ISW.

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Эту позицию поддержал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявив, что Москва и впредь будет руководствоваться требованиями Путина, озвученными в июне 2024 года.

Тогда глава Кремля потребовал от Украины вывести войска со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в том числе из районов, которые российская армия так и не смогла захватить. Среди других условий были так называемые "демилитаризация" и "денацификация" Украины, что фактически предполагает замену действующей власти на пророссийскую, а также отказ от вступления в НАТО.

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РФ рисует вымышленную картину продвижения своих войск

В Кремле неоднократно подчеркивали, что даже выход ВСУ из всей Донецкой области не станет достаточным условием для завершения войны. Несмотря на то, что Силы обороны до сих пор удерживают 0,38% Луганщины, 20,12% Донетчины, 24,42% Запорожской и 30,11% Херсонской областей, Путин продолжает претендовать на эти территории.

Во время переговоров в Абу-Даби представители России пытались навязать американской и украинской делегациям искаженное представление о ситуации на фронте. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские военные и разведчики безосновательно заявляли, что контролируют половину той части Донбасса, которая на самом деле остается под контролем ВСУ.

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"Кремль уже давно делает преувеличенные и крайне неточные заявления об успехах России на поле боя", – подчеркнули аналитики.

Российское Минобороны систематически распространяет ложную информацию об успехах своей армии на фронте. В частности, 16 октября ведомство заявило о захвате Доброполья и Алексеево-Дружковки (Донецкая область), хотя оккупанты не контролировали ни один из этих городов. А 3 июля Путин объявил о взятии Константиновки, которая до сих пор остается под контролем Украины.

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Кроме того, в сентябре и октябре 2026 года российское Минобороны несколько раз заявляло о якобы окружении украинских войск на севере Харьковской области. Государственные СМИ РФ также регулярно публикуют карты с выдуманным продвижением оккупационных сил.

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Напомним, что 10 и 11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. После встречи Мединский сообщил, что делегации обменялись позициями: по некоторым вопросам им удалось найти общий язык, по другим – нет. По словам российского переговорщика, главной темой обсуждений стала европейская система безопасности.

Как писал OBOZ.UA, представитель РФ Мединский сообщил, что Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Подробности этой договоренности, по его словам, должны объявить в ближайшее время.