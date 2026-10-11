Россия захватит вас на выборах: Порошенко предупредил европейцев, что Путин побеждает их в информационной войне

Европа проигрывает информационную войну Путину, поскольку не до конца осознает эту опасность. В то же время Россия благодаря масштабной пропаганде усиливает влияние своих политических сателлитов в Евросоюзе, и это видно по результатам последних выборов.

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Об этом заявил Петр Порошенко во время дискуссии на ежегодной конференции по вопросам безопасности в шведском Висбье

"Я был очень разочарован тем, что 50 % немецких избирателей считают, что средства налогоплательщиков, которые тратятся на поддержку Украины, тратятся зря. И я считаю, что это происходит потому, что мы проигрываем информационную битву Путину. Каков результат? То, что тема украинской войны не является приоритетной для немецких и европейских СМИ", – сказал Порошенко.

Он призвал европейцев направлять в Украину корреспондентов, чтобы получать информацию изнутри и доносить информацию о потенциальной опасности до своей аудитории.

"Европейские зрители имеют право знать об этом. Какая катастрофа происходит с электросетью и как Европа может оказаться парализованной в течение 12 часов – полностью парализованной, если мы не будем вместе инвестировать в безопасность", – предупреждает Петр Порошенко.

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"Поэтому мое предложение: давайте поднимем вопрос информационной безопасности, получения достоверной информации. Это – не пропаганда, мы будем транслировать правду глазами ваших корреспондентов, которым люди доверяют. Мы будем рады создать для них необходимые условия", – сказал пятый президент.

"Россия уже глубоко проникла в ваши столицы через информацию. Если вы не будете инвестировать в свою защиту от России, она захватит вас на выборах, используя демократические механизмы, захватит власть. Мы должны защищать демократию", – подчеркнул Порошенко.

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