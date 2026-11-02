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Россия вышла из Конвенции Совета Европы против пыток: что это означает

Катя ПомазанКатя Помазан
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Россия вышла из Конвенции Совета Европы против пыток: что это означает
Совет Европы. Источник: Официальный сайт Совета Европы.

Россия официально прекратила участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Выход из документа вступил в силу 1 ноября 2026 года и фактически лишил международный комитет возможности независимо проверять условия содержания людей в российских местах несвободы.

Российские власти сообщили Совету Европы о решении денонсировать Конвенцию 30 октября 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте Совета Европы.

В соответствии со статьей 22 документа выход вступает в силу через год после получения такого уведомления.

Россия была участницей Конвенции с 1998 года. В течение 1998-2021 годов Европейский комитет по предупреждению пыток (CPT) совершил 30 визитов в страну и посетил более 450 мест лишения свободы.

В то же время Россия была единственным государством-участником, которое официально не разрешало публиковать отчеты комитета по итогам проверок и ответы на них. За все это время российские власти согласовали публикацию лишь четырех отчетов. Остальные документы, в частности материалы о 10 визитах в Чечню и на Северный Кавказ в период с 2000-го по 2017 год, остались закрытыми.

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В Совете Европы также отметили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года комитет получил многочисленные сообщения о предполагаемых пытках и жестоком обращении с людьми в местах несвободы как на оккупированных украинских территориях, так и непосредственно в РФ. Однако из-за отсутствия сотрудничества с российскими властями провести проверки на территории страны комитет не смог.

Президент CPT Алан Митчелл заявил, что выход России из Конвенции означает завершение мандата комитета на мониторинг ситуации в стране, а также прекращение независимого надзора за местами лишения свободы в РФ.

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